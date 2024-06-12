В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины
Глава крымского парламента Константинов сообщил о национализации активов Яценюка
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, а также ряда украинских политиков и олигархов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Последним решением депутатов под национализацию также попали активы Арсения Яценюка — бенефициара компании "Антей 2012", - сказал Константинов.
В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов
18 декабря 2023, 11:31
В частности, по его словам, национализированы учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте.
Кроме того, национализированы и другие активы украинских физических и юридических лиц. Так, последним решением депутатов всего в список национализированного имущества тех, кто занял враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов.
В их числе, по словам Константинова, имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, Центр дельфинотерапии в Алуште (бенефициар - депутат Броварской районной рады Киевской области), активы холдинговой компании "Киевгорстрой", парк-отель "Порто Маре" (учредитель гражданин Украины Вадим Вайспапир, спонсирующий ВСУ). Собственностью Крыма также стало имущество частной компании "Ялтинская киностудия", отель "Бристоль" в Ялте, "Платинум банк" и другие объекты, в том числе, санаторно-курортной и аграрной отрасли.
Речь идет об объектах на южном берегу Крыма, в Ленинском районе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
В Крыму под национализацию попало свыше 2,6 тысячи украинских активов
29 декабря 2023, 08:12