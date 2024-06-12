https://ria.ru/20240612/krym-1952325314.html

В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины

В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины - РИА Новости, 12.06.2024

В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины

В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, а также ряда украинских политиков и олигархов, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T09:10

2024-06-12T09:10

2024-06-12T13:12

украина

ялта

россия

владимир константинов

арсений яценюк

сергей аксенов (политик)

вооруженные силы украины

ялтинская киностудия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, а также ряда украинских политиков и олигархов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Последним решением депутатов под национализацию также попали активы Арсения Яценюка — бенефициара компании "Антей 2012", - сказал Константинов. В частности, по его словам, национализированы учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте. Кроме того, национализированы и другие активы украинских физических и юридических лиц. Так, последним решением депутатов всего в список национализированного имущества тех, кто занял враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов. В их числе, по словам Константинова, имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, Центр дельфинотерапии в Алуште (бенефициар - депутат Броварской районной рады Киевской области), активы холдинговой компании "Киевгорстрой", парк-отель "Порто Маре" (учредитель гражданин Украины Вадим Вайспапир, спонсирующий ВСУ). Собственностью Крыма также стало имущество частной компании "Ялтинская киностудия", отель "Бристоль" в Ялте, "Платинум банк" и другие объекты, в том числе, санаторно-курортной и аграрной отрасли. Речь идет об объектах на южном берегу Крыма, в Ленинском районе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

https://ria.ru/20231218/krym-1916436312.html

https://ria.ru/20231229/krym-1918891005.html

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ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, ялта, россия, владимир константинов, арсений яценюк, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, ялтинская киностудия, экономика