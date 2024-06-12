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В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины - РИА Новости, 12.06.2024
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09:10 12.06.2024 (обновлено: 13:12 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/krym-1952325314.html
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины - РИА Новости, 12.06.2024
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, а также ряда украинских политиков и олигархов, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:10
2024-06-12T13:12
украина
ялта
россия
владимир константинов
арсений яценюк
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
ялтинская киностудия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, а также ряда украинских политиков и олигархов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Последним решением депутатов под национализацию также попали активы Арсения Яценюка — бенефициара компании "Антей 2012", - сказал Константинов. В частности, по его словам, национализированы учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте. Кроме того, национализированы и другие активы украинских физических и юридических лиц. Так, последним решением депутатов всего в список национализированного имущества тех, кто занял враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов. В их числе, по словам Константинова, имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, Центр дельфинотерапии в Алуште (бенефициар - депутат Броварской районной рады Киевской области), активы холдинговой компании "Киевгорстрой", парк-отель "Порто Маре" (учредитель гражданин Украины Вадим Вайспапир, спонсирующий ВСУ). Собственностью Крыма также стало имущество частной компании "Ялтинская киностудия", отель "Бристоль" в Ялте, "Платинум банк" и другие объекты, в том числе, санаторно-курортной и аграрной отрасли. Речь идет об объектах на южном берегу Крыма, в Ленинском районе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20231218/krym-1916436312.html
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украина, ялта, россия, владимир константинов, арсений яценюк, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, ялтинская киностудия, экономика
Украина, Ялта, Россия, Владимир Константинов, Арсений Яценюк, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, Ялтинская киностудия, Экономика
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины

Глава крымского парламента Константинов сообщил о национализации активов Яценюка

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, а также ряда украинских политиков и олигархов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Последним решением депутатов под национализацию также попали активы Арсения Яценюка — бенефициара компании "Антей 2012", - сказал Константинов.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Крыму национализировали новые объекты имущества украинских олигархов
18 декабря 2023, 11:31
В частности, по его словам, национализированы учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте.
Кроме того, национализированы и другие активы украинских физических и юридических лиц. Так, последним решением депутатов всего в список национализированного имущества тех, кто занял враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов.
В их числе, по словам Константинова, имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, Центр дельфинотерапии в Алуште (бенефициар - депутат Броварской районной рады Киевской области), активы холдинговой компании "Киевгорстрой", парк-отель "Порто Маре" (учредитель гражданин Украины Вадим Вайспапир, спонсирующий ВСУ). Собственностью Крыма также стало имущество частной компании "Ялтинская киностудия", отель "Бристоль" в Ялте, "Платинум банк" и другие объекты, в том числе, санаторно-курортной и аграрной отрасли.
Речь идет об объектах на южном берегу Крыма, в Ленинском районе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Ялта - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Крыму под национализацию попало свыше 2,6 тысячи украинских активов
29 декабря 2023, 08:12
 
УкраинаЯлтаРоссияВладимир КонстантиновАрсений ЯценюкСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы УкраиныЯлтинская киностудияЭкономика
 
 
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