https://ria.ru/20240612/krym-1952308139.html
В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского - РИА Новости, 12.06.2024
В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
Квартира семьи соратника Владимира Зеленского, украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма национализирована,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T03:12
2024-06-12T03:12
2024-06-12T03:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Квартира семьи соратника Владимира Зеленского, украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма национализирована, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника", - сказал Константинов. По его словам, речь о доме в Ливадии, где ранее была также национализирована квартира Зеленского. Константинов подчеркнул, что работа по выявлению объектов лиц, совершающих в отношении России недружественные действия, продолжится. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20240611/krym-1952086209.html
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ливадия, россия, владимир константинов, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), политика
Ливадия, Россия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Политика
В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского Хомутынника
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Квартира семьи соратника Владимира Зеленского, украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника в поселке Ливадия на южном берегу Крыма национализирована, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника", - сказал Константинов.
По его словам, речь о доме в Ливадии, где ранее была также национализирована квартира Зеленского.
Константинов подчеркнул, что работа по выявлению объектов лиц, совершающих в отношении России недружественные действия, продолжится.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.