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Девушка спасенного из плена ХАМАС россиянина рассказала о первых эмоциях - РИА Новости, 12.06.2024
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21:24 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/kozlov-1952439629.html
Девушка спасенного из плена ХАМАС россиянина рассказала о первых эмоциях
Девушка спасенного из плена ХАМАС россиянина рассказала о первых эмоциях - РИА Новости, 12.06.2024
Девушка спасенного из плена ХАМАС россиянина рассказала о первых эмоциях
Родственники россиянина Андрея Козлова, который на днях был спасен израильским спецназом из плена в секторе Газа, где он провел восемь месяцев, рассказали РИА... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:24
2024-06-12T21:24
в мире
россия
израиль
санкт-петербург
андрей козлов
михаил богданов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Родственники россиянина Андрея Козлова, который на днях был спасен израильским спецназом из плена в секторе Газа, где он провел восемь месяцев, рассказали РИА Новости о первых эмоциональных минутах после известий о его освобождении, его девушка Дженнифер сначала приняла за фейк новость об этом. В субботу 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов. "В субботу я была в Израиле у себя дома и хотела заняться учебой... Друзья начали писать мне сообщения. Я подумала, что это снова были фейковые новости, потому что за неделю до этого кто-то прислал мне сообщение, что Андрей мертв. Что-то было (на эту тему - ред.) в мессенджере Telegram. Мне тогда показали фейковую фотографию... я отправила ее Диме (брат Андрея - ред.) и его отцу (Михаилу - ред.). Офицер ЦАХАЛ, который нас сопровождает, сказал, что это фейк", - призналась Дженнифер корреспонденту РИА Новости. Она отметила, что телефон разрывался от звонков и она увидела много сообщений от друзей и знакомых с призывом включить телевизор. "Друзья начали звонить мне один за одним. Я побежала к маме, которая была на кухне и попросила включить телевизор. Я начала прыгать как маленькая девочка, когда увидела, что Андрей возвращается домой. Я позвонила офицеру (ЦАХАЛ - ред.). Он проинформировал сначала мать Андрея, потом брата. Я должна была быть третьей. Отец Андрея еще ничего не знал. Я позвонила ему в Россию. По телефону я ему сказала, что бегу купаться. Он изумленно спросил, зачем я ему об этом сообщаю. Я думала, что он уже в курсе. Это был лучший день", - воодушевленно вспоминает девушка. Отец Андрея Михаил подтвердил, что был в этот день у себя дома в Санкт-Петербурге, добавив, что в этом время в России также находилась мать Андрей, Евгения, которая прилетела из Израиля для встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. "Мы оба были в России, я в этот момент находился дома. Мне позвонила... Дженифер. Она, вероятно, считала, что я уже знаю. И она просто крикнула, что бежит с пляжа и повесила с трубку... Я не понял, что это был за звонок. В это время позвонила мама Андрея и сказала, что ей только что позвонили офицеры ЦАХАЛ. Они сообщили, что его спасли и везут на вертолете в Израиль", - сказал Михаил. Отец Андрея признался, что не мог поверить в происходящее, добавив, что семья не рассчитывала на такой исход ситуации. "Это было что-то невероятное. На самом деле, мы понимали очень отчетливо, что поскольку он мужчина в таком (Андрею было 27 лет на момент похищения - ред.) возрасте, он не может рассчитывать на освобождение первым даже в случае сделки. Это было маловероятно. Такое событие произвело на нас огромное впечатление, это очень эмоционально. Той же ночью мы вылетели в Израиль и утром уже были здесь", - добавил Михаил. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трёх российских граждан, а также нескольких граждан Израиля. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену радикалов.
https://ria.ru/20240608/zalozhniki-1951631653.html
https://ria.ru/20240608/gaza-1951677701.html
https://ria.ru/20240612/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, израиль, санкт-петербург, андрей козлов, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Санкт-Петербург, Андрей Козлов, Михаил Богданов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Девушка спасенного из плена ХАМАС россиянина рассказала о первых эмоциях

Девушка россиянина сначала приняла за фейк новость о его спасении из плена ХАМАС

© AP Photo / Tomer AppelbaumРоссиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль
Россиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Tomer Appelbaum
Россиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Родственники россиянина Андрея Козлова, который на днях был спасен израильским спецназом из плена в секторе Газа, где он провел восемь месяцев, рассказали РИА Новости о первых эмоциональных минутах после известий о его освобождении, его девушка Дженнифер сначала приняла за фейк новость об этом.
В субботу 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов.
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"В субботу я была в Израиле у себя дома и хотела заняться учебой... Друзья начали писать мне сообщения. Я подумала, что это снова были фейковые новости, потому что за неделю до этого кто-то прислал мне сообщение, что Андрей мертв. Что-то было (на эту тему - ред.) в мессенджере Telegram. Мне тогда показали фейковую фотографию... я отправила ее Диме (брат Андрея - ред.) и его отцу (Михаилу - ред.). Офицер ЦАХАЛ, который нас сопровождает, сказал, что это фейк", - призналась Дженнифер корреспонденту РИА Новости.
Она отметила, что телефон разрывался от звонков и она увидела много сообщений от друзей и знакомых с призывом включить телевизор. "Друзья начали звонить мне один за одним. Я побежала к маме, которая была на кухне и попросила включить телевизор. Я начала прыгать как маленькая девочка, когда увидела, что Андрей возвращается домой. Я позвонила офицеру (ЦАХАЛ - ред.). Он проинформировал сначала мать Андрея, потом брата. Я должна была быть третьей. Отец Андрея еще ничего не знал. Я позвонила ему в Россию. По телефону я ему сказала, что бегу купаться. Он изумленно спросил, зачем я ему об этом сообщаю. Я думала, что он уже в курсе. Это был лучший день", - воодушевленно вспоминает девушка.
Отец Андрея Михаил подтвердил, что был в этот день у себя дома в Санкт-Петербурге, добавив, что в этом время в России также находилась мать Андрей, Евгения, которая прилетела из Израиля для встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.
"Мы оба были в России, я в этот момент находился дома. Мне позвонила... Дженифер. Она, вероятно, считала, что я уже знаю. И она просто крикнула, что бежит с пляжа и повесила с трубку... Я не понял, что это был за звонок. В это время позвонила мама Андрея и сказала, что ей только что позвонили офицеры ЦАХАЛ. Они сообщили, что его спасли и везут на вертолете в Израиль", - сказал Михаил.
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Отец Андрея признался, что не мог поверить в происходящее, добавив, что семья не рассчитывала на такой исход ситуации. "Это было что-то невероятное. На самом деле, мы понимали очень отчетливо, что поскольку он мужчина в таком (Андрею было 27 лет на момент похищения - ред.) возрасте, он не может рассчитывать на освобождение первым даже в случае сделки. Это было маловероятно. Такое событие произвело на нас огромное впечатление, это очень эмоционально. Той же ночью мы вылетели в Израиль и утром уже были здесь", - добавил Михаил.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трёх российских граждан, а также нескольких граждан Израиля. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену радикалов.
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