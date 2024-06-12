https://ria.ru/20240612/korabli-1952417746.html

США следят за российскими кораблями у побережья Кубы, сообщили в Белом доме

США следят за российскими кораблями у побережья Кубы, сообщили в Белом доме - РИА Новости, 12.06.2024

США следят за российскими кораблями у побережья Кубы, сообщили в Белом доме

США следят за военными кораблями РФ у побережья Кубы, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:49

2024-06-12T18:49

2024-06-12T18:49

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США следят за военными кораблями РФ у побережья Кубы, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы внимательно следим за этим. Увидим, как это будет развиваться. Но мы видели подобное ранее, ожидаем, что увидим и впредь", - сообщил Салливан в ходе брифинга на борту президентского самолета по пути в Италию. Трансляцию вел Белый дом. По словам Салливана, подобные маневры военных кораблей РФ осуществлялись при разных администрациях США. Как сообщалось, в порт Гаваны ранее вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер".

https://ria.ru/20240607/kuba-1951194366.html

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сша, россия, куба, джейк салливан, в мире