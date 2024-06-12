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Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы - РИА Новости, 12.06.2024
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15:40 12.06.2024 (обновлено: 17:28 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/korabli-1952378291.html
Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы
Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы - РИА Новости, 12.06.2024
Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы
Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", в рамках дальнего похода заходит в порт Гаваны, передает... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:40
2024-06-12T17:28
россия
куба
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ГАВАНА, 12 июн — РИА Новости. Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", в рамках дальнего похода заходит в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости.Так, в гавань зашли атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".В гаванском порту последовательно пройдут две торжественные церемонии приветствия российских кораблей — отдельно для фрегата и подводного крейсера.Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.
https://ria.ru/20240611/kuba-1952085061.html
https://ria.ru/20231008/flot-1901329718.html
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Военные корабли Северного флота России в порту Кубы
Военные корабли Северного флота России начали прибывать в главный порт Кубы
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россия, куба
Россия, Куба
Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы

Корабли Северного флота прибыли в главный порт Гаваны

Читать ria.ru в
ГАВАНА, 12 июн — РИА Новости. Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", в рамках дальнего похода заходит в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости.
Так, в гавань зашли атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
США намерены отслеживать визит отряда кораблей ВМФ России на Кубу
11 июня, 02:51
В гаванском порту последовательно пройдут две торжественные церемонии приветствия российских кораблей — отдельно для фрегата и подводного крейсера.
Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.
В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.
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