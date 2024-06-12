https://ria.ru/20240612/korabli-1952378291.html

Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы

Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы - РИА Новости, 12.06.2024

Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы

Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", в рамках дальнего похода заходит в порт Гаваны, передает... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:40

2024-06-12T15:40

2024-06-12T17:28

россия

куба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952381964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddd366c6fb030a5180284cd98743d09b.jpg

ГАВАНА, 12 июн — РИА Новости. Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", в рамках дальнего похода заходит в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости.Так, в гавань зашли атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер".В гаванском порту последовательно пройдут две торжественные церемонии приветствия российских кораблей — отдельно для фрегата и подводного крейсера.Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев рассказал РИА Новости, что заход на Кубу — лишь одна из задач дальнего похода и совершается в рамках международного сотрудничества нашей страны.В МИД Кубы, комментируя визит российских кораблей, отметили, что он отвечает дружеским отношениям между Гаваной и Москвой и строго соответствует международным правилам. В ведомстве подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.

https://ria.ru/20240611/kuba-1952085061.html

https://ria.ru/20231008/flot-1901329718.html

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военные корабли Северного флота России в порту Кубы Военные корабли Северного флота России начали прибывать в главный порт Кубы 2024-06-12T15:40 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, куба