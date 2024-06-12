https://ria.ru/20240612/kndr-1952313540.html

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, где выразил уверенность в дальнейшем... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T05:21

2024-06-12T05:21

2024-06-12T09:25

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кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 12 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, где выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений двух стран и в будущей победе и процветании РФ и КНДР, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "Я посылаю горячие поздравления и товарищеский привет от имени правительства и всего народа КНДР президенту и в его лице дружественному правительству и народу России по случаю Дня России", - цитирует телеграмму ЦТАК. Ким Чен Ын отметил, что под "энергичным и верным руководством" Путина российский народ "уверенно" преодолевает различные вызовы, такие как санкции и давление враждебных сил, защищает суверенитет, безопасность и интересы страны и успешно идет к построению сильной и процветающей России. Лидер КНДР добавил, что народ Северной Кореи "всегда рад успехам России", своего дружеского соседа и выражает полную поддержку и солидарность армии и народу РФ, которые борются за "справедливость и истину". Ким Чен Ын выразил уверенность, что северокорейско-российские отношения будут и далее укрепляться, стимулируя развитие обеих стран и установление "международной справедливости". "Корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, поднятые на уровень несокрушимых товарищеских отношений, стратегических отношений на вечные времена благодаря знаменательной встрече на космодроме Восточный в сентябре минувшего года, непрерывно укрепляются и развиваются в межгосударственные отношения на более высоком уровне… Впредь на пути народов двух стран, крепко спаянных общим стремлением и идеалом, всегда будут только победа и процветание", - подчеркнул Ким Чен Ын. Он также выразил уверенность, что Россия преуспеет в построении "великого, процветающего и могучего" государства, и "от всей души" пожелал Путину крепкого здоровья и еще больших успехов.

https://ria.ru/20240612/nikaragua-1952301129.html

https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html

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в мире, россия, ким чен ын, владимир путин, день россии, кндр (северная корея)