https://ria.ru/20240612/kitay-1952387274.html

"Шокировали". На Западе раскрыли последствия неожиданного решения по Китаю

"Шокировали". На Западе раскрыли последствия неожиданного решения по Китаю - РИА Новости, 12.06.2024

"Шокировали". На Западе раскрыли последствия неожиданного решения по Китаю

Решение Евросоюза повысить с 4 июля пошлины на импорт китайских электромобилей до 38,1 процента "шокировало" Пекин, пишет Politico. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:25

2024-06-12T16:25

2024-06-12T16:25

экономика

китай

пекин

брюссель

маргаритис схинас

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Решение Евросоюза повысить с 4 июля пошлины на импорт китайских электромобилей до 38,1 процента "шокировало" Пекин, пишет Politico."Европейская комиссия шокировала Китай в среду, объявив, что с 4 июля введет пошлины в размере до 38,1 процента на импорт электромобилей — уровень, который оказался намного выше, чем ожидалось", — говорится в статье.Отмечается, что мера Брюсселя может привести к полномасштабной торговой войне, поскольку в ответ на действия ЕС Пекин начал расследование в отношении европейских производителей спиртных напитков и пригрозил мерами против фермеров и производителей самолетов.Ранее Еврокомиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения из-за "несправедливой" господдержки. В связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас.В Китае выразили решительный протест из-за этой меры и отметили, что она нанесет ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей. Кроме того, решение Брюсселя подорвет глобальную цепочку поставок в автомобильной промышленности, отметили в Министерстве коммерции КНР.

https://ria.ru/20240611/kitay-1952160701.html

китай

пекин

брюссель

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, китай, пекин, брюссель, маргаритис схинас, евросоюз, еврокомиссия