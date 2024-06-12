https://ria.ru/20240612/kitay-1952357068.html
ЕК может ввести импортные пошлины на электромобили из Китая
ЕК может ввести импортные пошлины на электромобили из Китая - РИА Новости, 12.06.2024
ЕК может ввести импортные пошлины на электромобили из Китая
Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:37
2024-06-12T13:37
2024-06-12T13:37
экономика
китай
брюссель
маргаритис схинас
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас. "Мы передали результаты нашего расследования властям Китая, и в случае, если мы не сможет урегулировать этот вопрос, мы предусмотрели введение импортных пошлин", - сообщил он. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38%, в зависимости от конкретного производителя.
https://ria.ru/20220812/kitay-1809053674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, брюссель, маргаритис схинас, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Китай, Брюссель, Маргаритис Схинас, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК может ввести импортные пошлины на электромобили из Китая
ЕК нашла нарушения в отношении несправедливой господдержки электромобилей из КНР