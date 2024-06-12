https://ria.ru/20240612/kitay-1952357068.html

ЕК может ввести импортные пошлины на электромобили из Китая

ЕК может ввести импортные пошлины на электромобили из Китая - РИА Новости, 12.06.2024

ЕК может ввести импортные пошлины на электромобили из Китая

Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:37

2024-06-12T13:37

2024-06-12T13:37

экономика

китай

брюссель

маргаритис схинас

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Европейская комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины, сообщил на брифинге в Брюсселе вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас. "Мы передали результаты нашего расследования властям Китая, и в случае, если мы не сможет урегулировать этот вопрос, мы предусмотрели введение импортных пошлин", - сообщил он. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38%, в зависимости от конкретного производителя.

https://ria.ru/20220812/kitay-1809053674.html

китай

брюссель

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Максим Зубков

экономика, китай, брюссель, маргаритис схинас, еврокомиссия, евросоюз