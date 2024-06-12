https://ria.ru/20240612/kirov-1952350995.html

Киров отмечает 650-летие рекордами и малиновым звоном

Киров отмечает 650-летие рекордами и малиновым звоном - РИА Новости, 12.06.2024

Киров отмечает 650-летие рекордами и малиновым звоном

Киров отмечает День России и 650-летие города массовым исполнением российского гимна, необычной вятской азбукой и малиновым звоном, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:55

2024-06-12T12:55

2024-06-12T12:55

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россия

кировская область

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Киров отмечает День России и 650-летие города массовым исполнением российского гимна, необычной вятской азбукой и малиновым звоном, сообщает пресс-служба правительства региона. "День России и День города Кирова, которому исполняется 650 лет, кировчане встретили рекордом: сегодня в 6:50 на главной площади столицы вятского края на массовую утреннюю зарядку собрались около 5 тысяч человек. Таким образом, юбилейный Киров установил "личный" рекорд по самой массовой зарядке, приблизившись к рекорду страны, который был зарегистрирован в апреле на выставке "Россия". Тогда на зарядку вышли 5773 человека. Самому младшему участнику зарядки в Кирове нет еще и года, самому старшему - 85 лет", - говорится в сообщении. Кроме того, в Кирове - Городе трудовой доблести – впервые за десятилетия состоялось шествие трудовых коллективов предприятий, которое объединило свыше 8 тысяч человек. С триколорами и флагами 650-летия Кирова колонны прошли по центральным улицам и вышли на главную площадь города - Театральную, где ровно в 12:00 состоялось исполнение гимна России, в котором звучали тысячи голосов. Государственный гимн жители города одновременно пели на 12-ти праздничных площадках. В общей сложности в акции приняли участие свыше 15 тысяч человек. "Хлынов-Вятка-Киров – город трудовой доблести, который был и остается опорой большой страны. Киров – родина защитников и героев, здесь живут трудолюбивые, открытые и добрые люди. Сегодня историю нашего города пишем мы с вами. Мы вместе делаем город комфортным для жизни, развиваем его", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова, который принял участие в шествии.Губернатор отметил, что Киров растет, его облик меняется: на улицах города много строительных лесов. Ремонтируются дороги, возводятся школы, детские сады, социальные объекты. Во второй половине дня кировчан и гостей областного центра пригласили прикоснуться к народным истокам. На территории Спасского собора проходит большой гала-фестиваль "Малиновый звон на Вятке". В течение 6 часов на колокольне собора своим искусством участников праздника будут радовать звонари из Кирова, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы. На фестиваль приехал звонарь московского Храма Христа Спасителя. На улице рядом с собором в это время проходит большая мастер-ярмарка "Соборная", одновременно выступают танцевальные и вокальные творческие коллективы, духовой оркестр. "Здесь же разместилась уникальная экспозиция – "Вятская азбука", которая представляет собой 43 буквы кириллицы не менее 1,5 метра в высоту, каждая - произведение искусства, выполненное в разных техниках народных художественных промыслов Вятки – лоскутное шитье, плетение из соломки, бересты, лозы, кружевоплетение, керамика, резьба по дереву, обработка капа-корня, ковка, бисероплетение, вязание. Дизайн всех 43-х букв создавали 30 народных умельцев. Вятской азбука потому и называется, что буквы сделаны вятскими мастерами с использованием вятских материалов", - подчеркивается в сообщении. В общей сложности в Кирове на 12 праздничных площадках проходят более 100 мероприятий, посвященных Дню России и Дню города. Вечером кировчан ожидает сразу 4 фейерверка из разных точек города. Небо над юбилейным Кировом украсят 3 тысячи пиротехнических зарядов.

https://ria.ru/20240523/kirov-1947899314.html

https://ria.ru/20240427/kirov-1942722484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киров, россия, кировская область, александр соколов