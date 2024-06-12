https://ria.ru/20240612/izrail-1952331335.html

ООН обвинила Израиль в военных преступлениях в Газе

ООН обвинила Израиль в военных преступлениях в Газе - РИА Новости, 12.06.2024

ООН обвинила Израиль в военных преступлениях в Газе

Израильские власти несут ответственность за целый список преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в Газе с 7 октября, говорится в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:12

2024-06-12T10:12

2024-06-12T14:23

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ЖЕНЕВА, 12 июн — РИА Новости. Израильские власти несут ответственность за целый список преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в Газе с 7 октября, говорится в докладе Независимой международной следственной комиссии ООН на оккупированной палестинской территории. "Израильские власти несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в ходе военных операций и нападений в Газе с 7 октября 2023 года. Комиссия также установила, что палестинские вооруженные группировки несут ответственность за военные преступления, совершенные в Израиле", — сказано в документе. Члены комиссии ООН пришли к выводу, что Тель-Авив несет ответственность за военные преступления, связанные с голодом как методом ведения войны, умышленным убийством, преднамеренным нападением на гражданских лиц и гражданские объекты, произвольным задержанием и посягательством на личное достоинство. "Комиссия пришла к выводу, что также были совершены преступления против человечности, заключающиеся в истреблении, сексуальных преследованиях палестинских мужчин и мальчиков, убийствах, насильственном перемещении, пытках и бесчеловечном и жестоком обращении", — добавили в докладе. В ООН также сочли, что "огромное" количество жертв среди гражданского населения в Газе и повсеместное разрушение гражданских объектов и инфраструктуры были неизбежным результатом стратегии, предпринятой с намерением нанести максимальный ущерб, игнорируя принципы различия, соразмерности и надлежащих мер предосторожности. В документе подчеркивается, что Тель-Авив препятствовал проведению комиссией расследований и препятствовал ее доступу в Израиль и на оккупированную палестинскую территорию. "Доклад показал, что конкретные формы сексуального и гендерного насилия являются частью оперативных процедур израильских сил безопасности. Делается этот вывод из-за частоты, распространенности и серьезности нарушений, которые включают публичное раздевание догола и наготу, направленные на унижение общества в целом и усиление подчинения оккупированных людей", — отметили в комиссии. На Западном берегу эксперты ООН установили, что израильские вооруженные силы совершили акты сексуального насилия, пыток и бесчеловечного или жестокого обращения, а также посягательства на человеческое достоинство, все из которых квалифицируются как военные преступления. Действия ХАМАС и шести других палестинских вооруженных группировок 7 октября, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля тоже рассматриваются как военные преступления. Пресс-служба ООН уточнила, что этот доклад представят государствам 19 июня на 56-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. В мае прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.

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https://ria.ru/20231010/prestupleniya-1901775469.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1907170545.html

https://ria.ru/20240612/izrail-1952309518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, женева (город), сша, биньямин нетаньяху, оон, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году