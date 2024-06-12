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Израиль обсуждает ответные меры против агентств ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
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03:57 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/izrail-1952309518.html
Израиль обсуждает ответные меры против агентств ООН, пишут СМИ
Израиль обсуждает ответные меры против агентств ООН, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
Израиль обсуждает ответные меры против агентств ООН, пишут СМИ
Израильские власти обсуждают вопрос о принятии серьёзных ответных мер, включающих высылку персонала, против агентств ООН на фоне включения генеральным... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T03:57
2024-06-12T03:57
в мире
израиль
антониу гутерреш
биньямин нетаньяху
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Израильские власти обсуждают вопрос о принятии серьёзных ответных мер, включающих высылку персонала, против агентств ООН на фоне включения генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в "черный список", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее Гутерреш включил ЦАХАЛ в "чёрный список" нарушителей в отношении детей в условиях конфликта. "Правительство Биньямина Нетаньяху обсудило масштабные меры против агентств ООН, действующих в Израиле и на палестинских территориях, включая возможную высылку персонала... Чиновники пообещали принять ответные меры в отношении органов ООН", - говорится в сообщении. Как отмечается, обсуждаемые ответные меры включают замедление или полное прекращение продления виз иностранным сотрудникам ООН, бойкот израильским правительством ключевых должностных лиц ООН, а также высылку целых миссий ООН. При этом, как сообщил источник газете, вне зависимости от содержания ответных мер, которые будут приняты израильским правительством, роль и функции агентств ООН на местах не исчезнут, а просто перейдут в руки Израиля. Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией.
https://ria.ru/20240611/zalozhniki-1952299252.html
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в мире, израиль, антониу гутерреш, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль обсуждает ответные меры против агентств ООН, пишут СМИ

FT: Израиль обсуждает меры против ООН из-за включения ЦАХАЛ в черный список

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Израильские власти обсуждают вопрос о принятии серьёзных ответных мер, включающих высылку персонала, против агентств ООН на фоне включения генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в "черный список", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее Гутерреш включил ЦАХАЛ в "чёрный список" нарушителей в отношении детей в условиях конфликта.
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"Правительство Биньямина Нетаньяху обсудило масштабные меры против агентств ООН, действующих в Израиле и на палестинских территориях, включая возможную высылку персонала... Чиновники пообещали принять ответные меры в отношении органов ООН", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обсуждаемые ответные меры включают замедление или полное прекращение продления виз иностранным сотрудникам ООН, бойкот израильским правительством ключевых должностных лиц ООН, а также высылку целых миссий ООН.
При этом, как сообщил источник газете, вне зависимости от содержания ответных мер, которые будут приняты израильским правительством, роль и функции агентств ООН на местах не исчезнут, а просто перейдут в руки Израиля.
Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией.
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