Израиль обсуждает ответные меры против агентств ООН, пишут СМИ
FT: Израиль обсуждает меры против ООН из-за включения ЦАХАЛ в черный список
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Израильские власти обсуждают вопрос о принятии серьёзных ответных мер, включающих высылку персонала, против агентств ООН на фоне включения генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в "черный список", сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее Гутерреш включил ЦАХАЛ в "чёрный список" нарушителей в отношении детей в условиях конфликта.
"Правительство Биньямина Нетаньяху обсудило масштабные меры против агентств ООН, действующих в Израиле и на палестинских территориях, включая возможную высылку персонала... Чиновники пообещали принять ответные меры в отношении органов ООН", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обсуждаемые ответные меры включают замедление или полное прекращение продления виз иностранным сотрудникам ООН, бойкот израильским правительством ключевых должностных лиц ООН, а также высылку целых миссий ООН.
При этом, как сообщил источник газете, вне зависимости от содержания ответных мер, которые будут приняты израильским правительством, роль и функции агентств ООН на местах не исчезнут, а просто перейдут в руки Израиля.
Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "нападения ХАМАС произошли не в вакууме", поскольку палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Постпред Израиля в ответ на это обвинил генсека ООН в оправдании терроризма и пообещал провести оценку своих отношений с организацией.