https://ria.ru/20240612/ipoteka-1952333542.html

Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки - РИА Новости, 12.06.2024

Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Соответствующий документ... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:30

2024-06-12T10:30

2024-06-12T10:30

россия

владимир путин

вячеслав володин

михаил мишустин

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общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разработан в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Продление этой программы повысит уровень доступности жилья для многодетных семей, подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Документ продлевает по 31 декабря 2030 года норму, позволяющую предоставлять гражданам России при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат, говорил в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин. Продление этой нормы, согласно финансово-экономическому обоснованию, потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объеме 647,59 миллиарда рублей. Из них в 2024 году - 47,8 миллиарда рублей, в 2025 - 87,4 миллиарда, в 2026 - 92,1 миллиарда, в 2027 - 97,07 миллиарда, в 2028 - 102,24 миллиарда, в 2029 - 107,64 миллиарда, в 2030 году - 113,34 миллиарда рублей. Закон также исключает организации, уполномоченные АО "Дом. РФ", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты. По информации "Дом. РФ", со стороны таких организаций встречаются многочисленные недобросовестные практики при реализации мер господдержки граждан. В 15 регионах расследуется уже более 300 уголовных дел, связанных с нецелевым расходованием средств. Кроме того, деятельность таких уполномоченных организаций не подлежит контролю и надзору Банка России. Закон также исключает возможность использовать выплату на погашение ипотеки, если приобретенное жилое помещение признано на день покупки непригодным для проживания. А при приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства выплата будет осуществляться лишь после регистрации права собственности на построенный на нем жилой дом. Это должно исключить случаи, когда земли приобретались, господдержка предоставлялась, а дома на них не строились. Кроме того, граждане, покупающие в кредит жилье, ранее являвшееся обеспечением обязательств другого физлица по ипотечному кредиту с господдержкой, смогут обратиться за господдержкой лишь через год после предыдущей реализации этих мер. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом организации, уполномоченные "Дом.РФ", продолжат нести права и обязанности по ипотечным договорам, заключенным до этой даты.

https://ria.ru/20240528/ipoteka-1948904756.html

https://realty.ria.ru/20240605/sf-1950593560.html

https://radiosputnik.ru/20240528/ipoteka-1948908414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, вячеслав володин, михаил мишустин, "дом.рф", госдума рф, общество