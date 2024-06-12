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Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки - РИА Новости, 12.06.2024
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10:30 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/ipoteka-1952333542.html
Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки - РИА Новости, 12.06.2024
Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Соответствующий документ... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:30
2024-06-12T10:30
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владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разработан в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Продление этой программы повысит уровень доступности жилья для многодетных семей, подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Документ продлевает по 31 декабря 2030 года норму, позволяющую предоставлять гражданам России при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат, говорил в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин. Продление этой нормы, согласно финансово-экономическому обоснованию, потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объеме 647,59 миллиарда рублей. Из них в 2024 году - 47,8 миллиарда рублей, в 2025 - 87,4 миллиарда, в 2026 - 92,1 миллиарда, в 2027 - 97,07 миллиарда, в 2028 - 102,24 миллиарда, в 2029 - 107,64 миллиарда, в 2030 году - 113,34 миллиарда рублей. Закон также исключает организации, уполномоченные АО "Дом. РФ", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты. По информации "Дом. РФ", со стороны таких организаций встречаются многочисленные недобросовестные практики при реализации мер господдержки граждан. В 15 регионах расследуется уже более 300 уголовных дел, связанных с нецелевым расходованием средств. Кроме того, деятельность таких уполномоченных организаций не подлежит контролю и надзору Банка России. Закон также исключает возможность использовать выплату на погашение ипотеки, если приобретенное жилое помещение признано на день покупки непригодным для проживания. А при приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства выплата будет осуществляться лишь после регистрации права собственности на построенный на нем жилой дом. Это должно исключить случаи, когда земли приобретались, господдержка предоставлялась, а дома на них не строились. Кроме того, граждане, покупающие в кредит жилье, ранее являвшееся обеспечением обязательств другого физлица по ипотечному кредиту с господдержкой, смогут обратиться за господдержкой лишь через год после предыдущей реализации этих мер. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом организации, уполномоченные "Дом.РФ", продолжат нести права и обязанности по ипотечным договорам, заключенным до этой даты.
https://ria.ru/20240528/ipoteka-1948904756.html
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россия, владимир путин, вячеслав володин, михаил мишустин, "дом.рф", госдума рф, общество
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, "Дом.РФ", Госдума РФ, Общество
Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Путин продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон разработан в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Продление этой программы повысит уровень доступности жилья для многодетных семей, подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Госдума продлила закон о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки
28 мая, 14:44
Документ продлевает по 31 декабря 2030 года норму, позволяющую предоставлять гражданам России при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат, говорил в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин.
Продление этой нормы, согласно финансово-экономическому обоснованию, потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объеме 647,59 миллиарда рублей. Из них в 2024 году - 47,8 миллиарда рублей, в 2025 - 87,4 миллиарда, в 2026 - 92,1 миллиарда, в 2027 - 97,07 миллиарда, в 2028 - 102,24 миллиарда, в 2029 - 107,64 миллиарда, в 2030 году - 113,34 миллиарда рублей.
Закон также исключает организации, уполномоченные АО "Дом. РФ", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты. По информации "Дом. РФ", со стороны таких организаций встречаются многочисленные недобросовестные практики при реализации мер господдержки граждан. В 15 регионах расследуется уже более 300 уголовных дел, связанных с нецелевым расходованием средств. Кроме того, деятельность таких уполномоченных организаций не подлежит контролю и надзору Банка России.
Закон также исключает возможность использовать выплату на погашение ипотеки, если приобретенное жилое помещение признано на день покупки непригодным для проживания.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
СФ одобрил продление выплат многодетным семьям на погашение ипотеки
5 июня, 11:01
А при приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства выплата будет осуществляться лишь после регистрации права собственности на построенный на нем жилой дом. Это должно исключить случаи, когда земли приобретались, господдержка предоставлялась, а дома на них не строились.
Кроме того, граждане, покупающие в кредит жилье, ранее являвшееся обеспечением обязательств другого физлица по ипотечному кредиту с господдержкой, смогут обратиться за господдержкой лишь через год после предыдущей реализации этих мер.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом организации, уполномоченные "Дом.РФ", продолжат нести права и обязанности по ипотечным договорам, заключенным до этой даты.
Участники международного строительного форума 100+ TechnoBuild - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки продлены до 2030 года
28 мая, 14:51
 
РоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинМихаил Мишустин"Дом.РФ"Госдума РФОбщество
 
 
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