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Путин подписал закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта - РИА Новости, 12.06.2024
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11:45 12.06.2024
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Путин подписал закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта
Путин подписал закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта - РИА Новости, 12.06.2024
Путин подписал закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:45
2024-06-12T11:45
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается установление административной ответственности в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида I группы, следующего без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Штрафы за соответствующие деяние составят пять тысяч рублей для водителей транспорта, а для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240531/putin-1949721004.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

Путин подписал закон о штрафах за высадку инвалидов из общественного транспорта

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусматривается установление административной ответственности в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида I группы, следующего без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Штрафы за соответствующие деяние составят пять тысяч рублей для водителей транспорта, а для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.
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