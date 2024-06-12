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Путин подписал закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

Путин подписал закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта - РИА Новости, 12.06.2024

Путин подписал закон о штрафах за высадку инвалидов из транспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:45

2024-06-12T11:45

2024-06-12T11:45

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административные штрафы в размере до 30 тысяч рублей за высадку из общественного транспорта инвалидов I группы в случае неоплаты ими проезда. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусматривается установление административной ответственности в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида I группы, следующего без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Штрафы за соответствующие деяние составят пять тысяч рублей для водителей транспорта, а для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240531/putin-1949721004.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

общество, россия, владимир путин