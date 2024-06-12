СМИ: Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей
Infobae: Аргентина хочет передать Украине пять истребителей Super Etendard
© AP Photo / Christophe EnШтурмовик Super Etendard
© AP Photo / Christophe En
Штурмовик Super Etendard. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аргентина обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти штурмовиков французского производства Super Etendard, на данный момент они находятся в нерабочем состоянии, сообщает портал Infobae.
"Идея состоит в том, чтобы отправить... (Украине) пять истребителей Super Etendard, которые больше не используются из-за эмбарго, введенного Великобританией против Аргентины в результате Фолклендской войны. Участие Франции является ключевым", - говорится в сообщении портала.
Как отмечается, глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала данный вопрос с коллегой из Франции Стефаном Сежурне, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. По данным портала, план получил одобрение президента Аргентины Хавьера Милея.
Согласно информации портала, Аргентина не смогла использовать штурмовики из-за отсутствия деталей, которые она не смогла приобрести из-за оружейного эмбарго Великобритании, наложенного после Фолклендской войны. Власти Аргентины хотят обменять Super Etendard на другую военную технику, при этом Франция займется ремонтом штурмовиков и отдаст после Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.