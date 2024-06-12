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СМИ: Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:34 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/infobae-1952340461.html
СМИ: Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей
СМИ: Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей - РИА Новости, 12.06.2024
СМИ: Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей
Аргентина обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти штурмовиков французского производства Super Etendard, на данный момент они находятся в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:34
2024-06-12T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
аргентина
украина
франция
стефан сежурне
джейк салливан
сергей лавров
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аргентина обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти штурмовиков французского производства Super Etendard, на данный момент они находятся в нерабочем состоянии, сообщает портал Infobae. "Идея состоит в том, чтобы отправить... (Украине) пять истребителей Super Etendard, которые больше не используются из-за эмбарго, введенного Великобританией против Аргентины в результате Фолклендской войны. Участие Франции является ключевым", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала данный вопрос с коллегой из Франции Стефаном Сежурне, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. По данным портала, план получил одобрение президента Аргентины Хавьера Милея. Согласно информации портала, Аргентина не смогла использовать штурмовики из-за отсутствия деталей, которые она не смогла приобрести из-за оружейного эмбарго Великобритании, наложенного после Фолклендской войны. Власти Аргентины хотят обменять Super Etendard на другую военную технику, при этом Франция займется ремонтом штурмовиков и отдаст после Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240612/miley-1952315155.html
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в мире, аргентина, украина, франция, стефан сежурне, джейк салливан, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аргентина, Украина, Франция, Стефан Сежурне, Джейк Салливан, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей

Infobae: Аргентина хочет передать Украине пять истребителей Super Etendard

© AP Photo / Christophe EnШтурмовик Super Etendard
Штурмовик Super Etendard - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Christophe En
Штурмовик Super Etendard. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аргентина обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти штурмовиков французского производства Super Etendard, на данный момент они находятся в нерабочем состоянии, сообщает портал Infobae.
"Идея состоит в том, чтобы отправить... (Украине) пять истребителей Super Etendard, которые больше не используются из-за эмбарго, введенного Великобританией против Аргентины в результате Фолклендской войны. Участие Франции является ключевым", - говорится в сообщении портала.
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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06:32
Как отмечается, глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала данный вопрос с коллегой из Франции Стефаном Сежурне, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. По данным портала, план получил одобрение президента Аргентины Хавьера Милея.
Согласно информации портала, Аргентина не смогла использовать штурмовики из-за отсутствия деталей, которые она не смогла приобрести из-за оружейного эмбарго Великобритании, наложенного после Фолклендской войны. Власти Аргентины хотят обменять Super Etendard на другую военную технику, при этом Франция займется ремонтом штурмовиков и отдаст после Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Франция передаст Украине истребители Mirage 2000, заявил Макрон
6 июня, 21:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАргентинаУкраинаФранцияСтефан СежурнеДжейк СалливанСергей ЛавровНАТО
 
 
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