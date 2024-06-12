https://ria.ru/20240612/infobae-1952340461.html

СМИ: Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей

СМИ: Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей - РИА Новости, 12.06.2024

СМИ: Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей

Аргентина обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти штурмовиков французского производства Super Etendard, на данный момент они находятся в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:34

2024-06-12T11:34

2024-06-12T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

аргентина

украина

франция

стефан сежурне

джейк салливан

сергей лавров

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Аргентина обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти штурмовиков французского производства Super Etendard, на данный момент они находятся в нерабочем состоянии, сообщает портал Infobae. "Идея состоит в том, чтобы отправить... (Украине) пять истребителей Super Etendard, которые больше не используются из-за эмбарго, введенного Великобританией против Аргентины в результате Фолклендской войны. Участие Франции является ключевым", - говорится в сообщении портала. Как отмечается, глава МИД Аргентины Диана Мондино обсуждала данный вопрос с коллегой из Франции Стефаном Сежурне, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. По данным портала, план получил одобрение президента Аргентины Хавьера Милея. Согласно информации портала, Аргентина не смогла использовать штурмовики из-за отсутствия деталей, которые она не смогла приобрести из-за оружейного эмбарго Великобритании, наложенного после Фолклендской войны. Власти Аргентины хотят обменять Super Etendard на другую военную технику, при этом Франция займется ремонтом штурмовиков и отдаст после Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240612/miley-1952315155.html

https://ria.ru/20240606/makron-1951167850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, аргентина, украина, франция, стефан сежурне, джейк салливан, сергей лавров, нато