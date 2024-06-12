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Евгения Гуцул прокомментировала свое попадание в санкционный список США - РИА Новости, 12.06.2024
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22:06 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952443980.html
Евгения Гуцул прокомментировала свое попадание в санкционный список США
Евгения Гуцул прокомментировала свое попадание в санкционный список США - РИА Новости, 12.06.2024
Евгения Гуцул прокомментировала свое попадание в санкционный список США
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ожидала попадания в санкционный список США и не видит смысла этого бояться. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:06
2024-06-12T22:06
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ожидала попадания в санкционный список США и не видит смысла этого бояться. Министерство финансов Соединенный Штатов сообщило в среду, что в санкционные списки людей, связанных с Россией, добавлено более 30 человек, среди которых и Евгения Гуцул. "Увидеть себя в санкционных списках США — не сюрприз для меня. Это было ожидаемо. Ровно так, как ведет себя команда (президента Майи - ред.) Санду, так же действуют и их кураторы. Им невыгодно, что мы совместно с благонадежными партнерами улучшаем условия жизни молдован и, в частности, гагаузов. Бояться судов, санкций, угроз — бессмысленно", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. По ее словам, санкции для нее не станут препятствием, чтобы продолжать улучшать жизнь Молдавии и народа республики. "Зато теперь про гагаузов узнает гораздо больше людей", - добавила Гуцул. В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952415401.html
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молдавия, сша, россия, евгения гуцул, андриан канду, владимир новосадюк, евросоюз
Молдавия, США, Россия, Евгения Гуцул, Андриан Канду, Владимир Новосадюк, Евросоюз
Евгения Гуцул прокомментировала свое попадание в санкционный список США

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что ожидала попадания в санкционный список США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ожидала попадания в санкционный список США и не видит смысла этого бояться.
Министерство финансов Соединенный Штатов сообщило в среду, что в санкционные списки людей, связанных с Россией, добавлено более 30 человек, среди которых и Евгения Гуцул.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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"Увидеть себя в санкционных списках США — не сюрприз для меня. Это было ожидаемо. Ровно так, как ведет себя команда (президента Майи - ред.) Санду, так же действуют и их кураторы. Им невыгодно, что мы совместно с благонадежными партнерами улучшаем условия жизни молдован и, в частности, гагаузов. Бояться судов, санкций, угроз — бессмысленно", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
По ее словам, санкции для нее не станут препятствием, чтобы продолжать улучшать жизнь Молдавии и народа республики.
"Зато теперь про гагаузов узнает гораздо больше людей", - добавила Гуцул.
В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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МолдавияСШАРоссияЕвгения ГуцулАндриан КандуВладимир НовосадюкЕвросоюз
 
 
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