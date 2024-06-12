https://ria.ru/20240612/gutsul-1952443980.html

Евгения Гуцул прокомментировала свое попадание в санкционный список США

Евгения Гуцул прокомментировала свое попадание в санкционный список США - РИА Новости, 12.06.2024

Евгения Гуцул прокомментировала свое попадание в санкционный список США

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ожидала попадания в санкционный список США и не видит смысла этого бояться. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:06

2024-06-12T22:06

2024-06-12T22:06

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россия

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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ожидала попадания в санкционный список США и не видит смысла этого бояться. Министерство финансов Соединенный Штатов сообщило в среду, что в санкционные списки людей, связанных с Россией, добавлено более 30 человек, среди которых и Евгения Гуцул. "Увидеть себя в санкционных списках США — не сюрприз для меня. Это было ожидаемо. Ровно так, как ведет себя команда (президента Майи - ред.) Санду, так же действуют и их кураторы. Им невыгодно, что мы совместно с благонадежными партнерами улучшаем условия жизни молдован и, в частности, гагаузов. Бояться судов, санкций, угроз — бессмысленно", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. По ее словам, санкции для нее не станут препятствием, чтобы продолжать улучшать жизнь Молдавии и народа республики. "Зато теперь про гагаузов узнает гораздо больше людей", - добавила Гуцул. В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.

https://ria.ru/20240612/gutsul-1952415401.html

https://ria.ru/20240609/gutsul-1951793903.html

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молдавия, сша, россия, евгения гуцул, андриан канду, владимир новосадюк, евросоюз