Рейтинг@Mail.ru
Премьер Молдавии объяснил санкции США против Гуцул "гибридными действиями" - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 12.06.2024 (обновлено: 18:50 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952415401.html
Премьер Молдавии объяснил санкции США против Гуцул "гибридными действиями"
Премьер Молдавии объяснил санкции США против Гуцул "гибридными действиями" - РИА Новости, 12.06.2024
Премьер Молдавии объяснил санкции США против Гуцул "гибридными действиями"
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул попала под санкции США, поскольку принимала участия в гибридных действиях,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:31
2024-06-12T18:50
в мире
молдавия
сша
россия
евгения гуцул
дорин речан
андриан канду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941615995_0:228:1365:996_1920x0_80_0_0_a959219380e7b0a56078404e9da11280.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул попала под санкции США, поскольку принимала участия в гибридных действиях, направленных против интересов страны и государства. Министерство финансов Соединенный Штатов сообщило в среду, что в санкционные списки людей, связанных с Россией, добавлено более 30 человек, среди которых и Евгения Гуцул. "Сегодня США ввели санкции против Евгении Гуцул за участие в гибридных действиях против государства Республика Молдова и ее граждан, действиях, финансируемых за счет денег из криминальных источников. Это решение последовало за эффективным сотрудничеством с нашими внешними партнерами, и мы продолжим предпринимать решительные действия по противодействию коррупции и угрозам национальной безопасности", - говорится в заявлении Речана, которе распространила пресс-служба правительства. Премьер уточнил, что речь идет о якобы участии Гуцул в попытках вести дезинформацию, продвигать коррупцию, дестабилизацию и подрыв демократических процессов в Молдове. "Оперативная реакция США должна послужить примером для судебной власти Молдавии в выполнении своего долга и защите интересов страны и наших граждан", - подчеркнул Речан. В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.
https://ria.ru/20240612/gagauziya-1952345626.html
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938977027.html
молдавия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941615995_0:196:1365:1220_1920x0_80_0_0_1ad9e958b4dbe8174ddc6d66e1821bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, россия, евгения гуцул, дорин речан, андриан канду, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Россия, Евгения Гуцул, Дорин Речан, Андриан Канду, Евросоюз
Премьер Молдавии объяснил санкции США против Гуцул "гибридными действиями"

Премьер Молдавии Речан: Гуцул попала под санкции США за "гибридные действия"

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул попала под санкции США, поскольку принимала участия в гибридных действиях, направленных против интересов страны и государства.
Министерство финансов Соединенный Штатов сообщило в среду, что в санкционные списки людей, связанных с Россией, добавлено более 30 человек, среди которых и Евгения Гуцул.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул на съезде оппозиционного молдавского блока Победа в концертном зале Москва в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Гуцул заявила о выходе Гагаузии на новый уровень сотрудничества с Россией
Вчера, 12:20
«
"Сегодня США ввели санкции против Евгении Гуцул за участие в гибридных действиях против государства Республика Молдова и ее граждан, действиях, финансируемых за счет денег из криминальных источников. Это решение последовало за эффективным сотрудничеством с нашими внешними партнерами, и мы продолжим предпринимать решительные действия по противодействию коррупции и угрозам национальной безопасности", - говорится в заявлении Речана, которе распространила пресс-служба правительства.
Премьер уточнил, что речь идет о якобы участии Гуцул в попытках вести дезинформацию, продвигать коррупцию, дестабилизацию и подрыв демократических процессов в Молдове.
«
"Оперативная реакция США должна послужить примером для судебной власти Молдавии в выполнении своего долга и защите интересов страны и наших граждан", - подчеркнул Речан.
В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Глава Гагаузии заявила о колоссальных убытках из-за политики Кишинева
10 апреля, 04:42
 
В миреМолдавияСШАРоссияЕвгения ГуцулДорин РечанАндриан КандуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала