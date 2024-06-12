Премьер Молдавии объяснил санкции США против Гуцул "гибридными действиями"
Премьер Молдавии Речан: Гуцул попала под санкции США за "гибридные действия"
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул попала под санкции США, поскольку принимала участия в гибридных действиях, направленных против интересов страны и государства.
Министерство финансов Соединенный Штатов сообщило в среду, что в санкционные списки людей, связанных с Россией, добавлено более 30 человек, среди которых и Евгения Гуцул.
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"Сегодня США ввели санкции против Евгении Гуцул за участие в гибридных действиях против государства Республика Молдова и ее граждан, действиях, финансируемых за счет денег из криминальных источников. Это решение последовало за эффективным сотрудничеством с нашими внешними партнерами, и мы продолжим предпринимать решительные действия по противодействию коррупции и угрозам национальной безопасности", - говорится в заявлении Речана, которе распространила пресс-служба правительства.
Премьер уточнил, что речь идет о якобы участии Гуцул в попытках вести дезинформацию, продвигать коррупцию, дестабилизацию и подрыв демократических процессов в Молдове.
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"Оперативная реакция США должна послужить примером для судебной власти Молдавии в выполнении своего долга и защите интересов страны и наших граждан", - подчеркнул Речан.
В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии "Шор", бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.