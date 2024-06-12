https://ria.ru/20240612/gutsul-1952389962.html
Гуцул сообщила о задержке членов делегации, прибывших из России
Гуцул сообщила о задержке членов делегации, прибывших из России - РИА Новости, 12.06.2024
Гуцул сообщила о задержке членов делегации, прибывших из России
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что после прибытия из России более 100 человек задержаны в аэропорту Кишинева уже на шесть... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:39
2024-06-12T16:39
2024-06-12T17:13
россия
кишинев
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951780139_577:321:2005:1124_1920x0_80_0_0_0dfdd51e7787dc3270fd158ae7417f60.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что после прибытия из России более 100 человек задержаны в аэропорту Кишинева уже на шесть часов.Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать, однако был задержан ее адвокат и еще ряд пассажиров."По моей информации до судебного заседания (15.30 мск) более 100 человек еще оставались внутри аэропорта без еды, без воды, в худших условиях. Это психологическое, физическое насилие над своими гражданами Республики Молдова", - заявила Гуцул журналистам.Отметим, что самолет, на котором прибыли пассажиры из Москвы, приземлился в Кишиневе еще в девять утра (совпадает с мск).В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952382855.html
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951801242.html
россия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951780139_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_eeb3ab5e085d507f8ac19d47b6644892.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кишинев, евгения гуцул
Россия, Кишинев, Евгения Гуцул
Гуцул сообщила о задержке членов делегации, прибывших из России
Гуцул: после прибытия из России из аэропорта Кишинева не выпустили сто человек
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что после прибытия из России более 100 человек задержаны в аэропорту Кишинева уже на шесть часов.
Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать, однако был задержан ее адвокат и еще ряд пассажиров.
"По моей информации до судебного заседания (15.30 мск) более 100 человек еще оставались внутри аэропорта без еды, без воды, в худших условиях. Это психологическое, физическое насилие над своими гражданами Республики Молдова", - заявила Гуцул журналистам.
Отметим, что самолет, на котором прибыли пассажиры из Москвы, приземлился в Кишиневе еще в девять утра (совпадает с мск).
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.