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Гуцул сообщила о задержке членов делегации, прибывших из России - РИА Новости, 12.06.2024
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16:39 12.06.2024 (обновлено: 17:13 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952389962.html
Гуцул сообщила о задержке членов делегации, прибывших из России
Гуцул сообщила о задержке членов делегации, прибывших из России - РИА Новости, 12.06.2024
Гуцул сообщила о задержке членов делегации, прибывших из России
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что после прибытия из России более 100 человек задержаны в аэропорту Кишинева уже на шесть... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:39
2024-06-12T17:13
россия
кишинев
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что после прибытия из России более 100 человек задержаны в аэропорту Кишинева уже на шесть часов.Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать, однако был задержан ее адвокат и еще ряд пассажиров."По моей информации до судебного заседания (15.30 мск) более 100 человек еще оставались внутри аэропорта без еды, без воды, в худших условиях. Это психологическое, физическое насилие над своими гражданами Республики Молдова", - заявила Гуцул журналистам.Отметим, что самолет, на котором прибыли пассажиры из Москвы, приземлился в Кишиневе еще в девять утра (совпадает с мск).В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952382855.html
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951801242.html
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россия, кишинев, евгения гуцул
Россия, Кишинев, Евгения Гуцул
Гуцул сообщила о задержке членов делегации, прибывших из России

Гуцул: после прибытия из России из аэропорта Кишинева не выпустили сто человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что после прибытия из России более 100 человек задержаны в аэропорту Кишинева уже на шесть часов.
Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать, однако был задержан ее адвокат и еще ряд пассажиров.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Гуцул заявила, что ее адвоката несколько часов держат в аэропорту Кишинева
Вчера, 16:03
"По моей информации до судебного заседания (15.30 мск) более 100 человек еще оставались внутри аэропорта без еды, без воды, в худших условиях. Это психологическое, физическое насилие над своими гражданами Республики Молдова", - заявила Гуцул журналистам.
Отметим, что самолет, на котором прибыли пассажиры из Москвы, приземлился в Кишиневе еще в девять утра (совпадает с мск).
В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на съезде оппозиционного молдавского блока Победа в концертном зале Москва в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
При евроинтеграции Молдавию втянут в конфликт на Украине, заявила Гуцул
9 июня, 17:41
 
РоссияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
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