https://ria.ru/20240612/gutsul-1952389962.html

Гуцул сообщила о задержке членов делегации, прибывших из России

Гуцул сообщила о задержке членов делегации, прибывших из России - РИА Новости, 12.06.2024

Гуцул сообщила о задержке членов делегации, прибывших из России

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что после прибытия из России более 100 человек задержаны в аэропорту Кишинева уже на шесть... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:39

2024-06-12T16:39

2024-06-12T17:13

россия

кишинев

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что после прибытия из России более 100 человек задержаны в аэропорту Кишинева уже на шесть часов.Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать, однако был задержан ее адвокат и еще ряд пассажиров."По моей информации до судебного заседания (15.30 мск) более 100 человек еще оставались внутри аэропорта без еды, без воды, в худших условиях. Это психологическое, физическое насилие над своими гражданами Республики Молдова", - заявила Гуцул журналистам.Отметим, что самолет, на котором прибыли пассажиры из Москвы, приземлился в Кишиневе еще в девять утра (совпадает с мск).В апреле в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывших из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240612/gutsul-1952382855.html

https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951801242.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кишинев, евгения гуцул