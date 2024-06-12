https://ria.ru/20240612/gutsul-1952343957.html

Желание сотрудничать с Россией не является изменой родине, заявила Гуцул

Желание сотрудничать с Россией не является изменой родине, заявила Гуцул - РИА Новости, 12.06.2024

Желание сотрудничать с Россией не является изменой родине, заявила Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул по возвращении в Кишинев из Москвы заявила, что желание сотрудничать с Россией во благо жителей Молдавии не является изменой... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:00

2024-06-12T12:00

2024-06-12T12:00

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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул по возвращении в Кишинев из Москвы заявила, что желание сотрудничать с Россией во благо жителей Молдавии не является изменой родине. Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать. "Мы не сепаратисты, не предатели, не изменники своей Родины, мы граждане, которые хотят дружить со всеми, хотят и имеют право на лучшую жизнь", - заявила Гуцул журналистам по прилету из России. Она также поздравила граждан РФ с Днем России. "Хочу поздравить всех граждан России с этим праздником и поблагодарить за помощь и поддержку. Они сейчас еще раз протянули руку помощи нашим жителям, чтобы у нас была чуть лучше жизнь. Это благодаря Российской Федерации", - подчеркнула Гуцул. Президент Молдавии Майя Санду утвердила в понедельник поправки в статью УК о госизмене. Депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) на заседании парламента в четверг одобрили в третьем чтении поправки в статью уголовного кодекса о государственной измене. В частности, к измене родине будут приравнены: переход на сторону врага во время войны, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства. В ноябре прошлого года центральные власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Глава автономии Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать поступившие от спонсоров 830 тысяч долларов, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона, однако прямого ответа не последовало. Вместо этого правительство Молдавии выступило с заявлением, что перевод денег от спонсоров в бюджет автономии был заблокирован из-за их якобы криминального происхождения. Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев (9958 рублей). Первые выплаты были осуществлены уже 1 мая.

https://ria.ru/20240410/proverka-1939224693.html

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, марина таубер, промсвязьбанк