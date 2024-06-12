https://ria.ru/20240612/gutsul-1952338365.html

Гуцул заявила о расширении программы соцпомощи гражданам Молдавии

Гуцул заявила о расширении программы соцпомощи гражданам Молдавии - РИА Новости, 12.06.2024

Гуцул заявила о расширении программы соцпомощи гражданам Молдавии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что программа социальной помощи гражданам Молдавии через российский Промсвязьбанк будет расширена. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:12

2024-06-12T11:12

2024-06-12T11:12

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гагаузия

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илан шор

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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что программа социальной помощи гражданам Молдавии через российский Промсвязьбанк будет расширена. В ноябре прошлого года центральные власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Глава автономии Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать поступившие от спонсоров 830 тысяч долларов, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона, однако прямого ответа не последовало. Вместо этого правительство Молдавии выступило с заявлением, что перевод денег от спонсоров в бюджет автономии был заблокирован из-за их якобы криминального происхождения. Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев (9958 рублей). Первые выплаты были осуществлены уже 1 мая. "Мы сейчас договорились, что жители города Оргеева и Тараклии тоже смогли иметь надбавки к пенсиям и заработной плате. Дело в том, что мэрии этих населенных пунктов обратились к НКО "Евразия" и Илану Шору (лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" - ред.), чтобы они способствовали тому, чтобы также эта категория людей в этих населенных пунктах имела надбавки. Руководство Промсвязьбанка пошло нам на встречу", - заявила Гуцул по прибытии из России, где она участвовала в ПМЭФ и съезде молдавского оппозиционного блока "Победа". Она выразила надежду, что появится возможность и в других регионах также обеспечить людям такую финансовую помощь. "Потому что на сегодняшний день наш народ живет в бедности, а пенсионеры просто выживают. Поэтому ежемесячные надбавки облегчат жизнь пенсионерам", - подчеркнула Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.

https://ria.ru/20240422/gutsul-1941610354.html

https://ria.ru/20240501/gagauziya-1943242108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, майя санду, илан шор, промсвязьбанк