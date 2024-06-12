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Гуцул заявила о расширении программы соцпомощи гражданам Молдавии - РИА Новости, 12.06.2024
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11:12 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952338365.html
Гуцул заявила о расширении программы соцпомощи гражданам Молдавии
Гуцул заявила о расширении программы соцпомощи гражданам Молдавии - РИА Новости, 12.06.2024
Гуцул заявила о расширении программы соцпомощи гражданам Молдавии
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что программа социальной помощи гражданам Молдавии через российский Промсвязьбанк будет расширена. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:12
2024-06-12T11:12
в мире
молдавия
гагаузия
россия
евгения гуцул
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илан шор
промсвязьбанк
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что программа социальной помощи гражданам Молдавии через российский Промсвязьбанк будет расширена. В ноябре прошлого года центральные власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Глава автономии Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать поступившие от спонсоров 830 тысяч долларов, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона, однако прямого ответа не последовало. Вместо этого правительство Молдавии выступило с заявлением, что перевод денег от спонсоров в бюджет автономии был заблокирован из-за их якобы криминального происхождения. Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев (9958 рублей). Первые выплаты были осуществлены уже 1 мая. "Мы сейчас договорились, что жители города Оргеева и Тараклии тоже смогли иметь надбавки к пенсиям и заработной плате. Дело в том, что мэрии этих населенных пунктов обратились к НКО "Евразия" и Илану Шору (лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" - ред.), чтобы они способствовали тому, чтобы также эта категория людей в этих населенных пунктах имела надбавки. Руководство Промсвязьбанка пошло нам на встречу", - заявила Гуцул по прибытии из России, где она участвовала в ПМЭФ и съезде молдавского оппозиционного блока "Победа". Она выразила надежду, что появится возможность и в других регионах также обеспечить людям такую финансовую помощь. "Потому что на сегодняшний день наш народ живет в бедности, а пенсионеры просто выживают. Поэтому ежемесячные надбавки облегчат жизнь пенсионерам", - подчеркнула Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
https://ria.ru/20240422/gutsul-1941610354.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, майя санду, илан шор, промсвязьбанк
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Илан Шор, Промсвязьбанк
Гуцул заявила о расширении программы соцпомощи гражданам Молдавии

Глава Гагаузии заявила, что программа соцпомощи гражданам будет расширена

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила РИА Новости, что программа социальной помощи гражданам Молдавии через российский Промсвязьбанк будет расширена.
В ноябре прошлого года центральные власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Глава автономии Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать поступившие от спонсоров 830 тысяч долларов, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона, однако прямого ответа не последовало. Вместо этого правительство Молдавии выступило с заявлением, что перевод денег от спонсоров в бюджет автономии был заблокирован из-за их якобы криминального происхождения. Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев (9958 рублей). Первые выплаты были осуществлены уже 1 мая.
Встреча главы Гагаузии Евгении Гуцул с руководством Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Гуцул спрогнозировала, сколько жителей Гагаузии откроют счета в ПСБ
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"Мы сейчас договорились, что жители города Оргеева и Тараклии тоже смогли иметь надбавки к пенсиям и заработной плате. Дело в том, что мэрии этих населенных пунктов обратились к НКО "Евразия" и Илану Шору (лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" - ред.), чтобы они способствовали тому, чтобы также эта категория людей в этих населенных пунктах имела надбавки. Руководство Промсвязьбанка пошло нам на встречу", - заявила Гуцул по прибытии из России, где она участвовала в ПМЭФ и съезде молдавского оппозиционного блока "Победа".
Она выразила надежду, что появится возможность и в других регионах также обеспечить людям такую финансовую помощь. "Потому что на сегодняшний день наш народ живет в бедности, а пенсионеры просто выживают. Поэтому ежемесячные надбавки облегчат жизнь пенсионерам", - подчеркнула Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Власти Гагаузии обеспечили пенсионеров картами "Мир"
1 мая, 07:12
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияЕвгения ГуцулМайя СандуИлан ШорПромсвязьбанк
 
 
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