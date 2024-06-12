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Генсек ООН назвал международную торговую систему несправедливой - РИА Новости, 12.06.2024
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15:36 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/guterresh-1952377756.html
Генсек ООН назвал международную торговую систему несправедливой
Генсек ООН назвал международную торговую систему несправедливой - РИА Новости, 12.06.2024
Генсек ООН назвал международную торговую систему несправедливой
Международная торговая система находится на грани фрагментации, международная финансовая архитектура устарела и несправедлива по отношению к развивающимся... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:36
2024-06-12T15:36
антониу гутерреш
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юнктад
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ЖЕНЕВА, 12 июн - РИА Новости. Международная торговая система находится на грани фрагментации, международная финансовая архитектура устарела и несправедлива по отношению к развивающимся странам, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш по случаю 60-летию создании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "Международная финансовая архитектура признана устаревшей, дисфункциональной и несправедливой. Она не смогла обеспечить безопасность развивающихся стран, погрязших в долгах. А международная торговая система сталкивается с проблемами со всех сторон, она на грани фрагментации", - сказал он. Гутерреш добавил, что торговля превратилась "в палку о двух концах": источник как процветания, так и неравенства, взаимосвязей и зависимости, экономических инноваций и ухудшения состояния окружающей среды. "Это (работа ЮНКТАД - ред.) важно, поскольку многостороннее сотрудничество ослабевает, а силы фрагментации усиливаются. С 2019 года количество новых торговых барьеров, вводимых ежегодно, увеличилось почти втрое, многие из них вызваны геополитическим соперничеством - без учета их влияния на развивающиеся страны. Мир не может позволить себе раскола на соперничающие блоки", - считает генсек ООН. Он призвал укреплять торговлю Юг-Юг и обеспечивать стабильность в многополярном мире путем создания новой архитектуры международных финансов, налогообложения и цифровое управление.
https://ria.ru/20240607/guterresh-1951520866.html
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антониу гутерреш, оон, юнктад, в мире
Антониу Гутерреш, ООН, ЮНКТАД, В мире
Генсек ООН назвал международную торговую систему несправедливой

Гутерреш: международная торговая система находится на грани фрагментации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 июн - РИА Новости. Международная торговая система находится на грани фрагментации, международная финансовая архитектура устарела и несправедлива по отношению к развивающимся странам, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш по случаю 60-летию создании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
"Международная финансовая архитектура признана устаревшей, дисфункциональной и несправедливой. Она не смогла обеспечить безопасность развивающихся стран, погрязших в долгах. А международная торговая система сталкивается с проблемами со всех сторон, она на грани фрагментации", - сказал он.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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Гутерреш добавил, что торговля превратилась "в палку о двух концах": источник как процветания, так и неравенства, взаимосвязей и зависимости, экономических инноваций и ухудшения состояния окружающей среды.
"Это (работа ЮНКТАД - ред.) важно, поскольку многостороннее сотрудничество ослабевает, а силы фрагментации усиливаются. С 2019 года количество новых торговых барьеров, вводимых ежегодно, увеличилось почти втрое, многие из них вызваны геополитическим соперничеством - без учета их влияния на развивающиеся страны. Мир не может позволить себе раскола на соперничающие блоки", - считает генсек ООН.
Он призвал укреплять торговлю Юг-Юг и обеспечивать стабильность в многополярном мире путем создания новой архитектуры международных финансов, налогообложения и цифровое управление.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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