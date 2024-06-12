https://ria.ru/20240612/gruziya-1952321182.html

Грузинское ТВ сообщило, что Тбилиси и Москва восстанавливают дипотношения

Грузинское ТВ сообщило, что Тбилиси и Москва восстанавливают дипотношения - РИА Новости, 12.06.2024

Грузинское ТВ сообщило, что Тбилиси и Москва восстанавливают дипотношения

Правительства Грузии и России ведут активную работу по восстановлению дипотношений, утверждает грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:13

2024-06-12T08:13

2024-06-12T11:30

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ТБИЛИСИ, 12 июн — РИА Новости. Правительства Грузии и России ведут активную работу по восстановлению дипотношений, утверждает грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на источник. "Согласно информации, которую нам предоставил источник, правящая партия "Грузинская мечта" и руководство России ведут активную работу и переговоры в связи с восстановлением дипломатических отношений. Власти планируют открыть грузинское посольство в Москве", — указано в материале. По информации телеканала, Тбилиси уже проводит отбор сотрудников для работы в диппредставительстве.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.Грузинская сторона разорвала отношения двух стран после того, как Москва 26 августа 2008-го признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают независимость этих республик, считая их "оккупированными территориями".

https://ria.ru/20240605/gruziya-1950611008.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932403517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, грузия, григорий карасин, зураб абашидзе