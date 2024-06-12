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В Москве началась гроза - РИА Новости, 12.06.2024
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16:17 12.06.2024 (обновлено: 21:37 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/groza-1952385250.html
В Москве началась гроза
В Москве началась гроза - РИА Новости, 12.06.2024
В Москве началась гроза
Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:17
2024-06-12T21:37
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду, передают корреспонденты РИА Новости. В частности, интенсивный дождь, сопровождающийся грозой и порывистым ветром, наблюдается на юго-западе и востоке столицы. На юге Москвы идет слабый дождь. К центру и западу города непогода только приближается, уже натекли массивные темные тучи.
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Мегаливень в Москве
Мегаливень накрывает Москву. Непогода движется с северо-запада: где-то уже гром и вовсю поливает, а где-то только предгрозовое небо с проблесками солнца.
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москва, погода
Москва, Погода
В Москве началась гроза

На юго-западе и востоке Москвы идет сильный дождь с грозой и порывистым ветром

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду, передают корреспонденты РИА Новости.
В частности, интенсивный дождь, сопровождающийся грозой и порывистым ветром, наблюдается на юго-западе и востоке столицы. На юге Москвы идет слабый дождь.
К центру и западу города непогода только приближается, уже натекли массивные темные тучи.
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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