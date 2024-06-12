https://ria.ru/20240612/groza-1952385250.html
В Москве началась гроза
В Москве началась гроза - РИА Новости, 12.06.2024
В Москве началась гроза
Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:17
2024-06-12T16:17
2024-06-12T21:37
москва
погода
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду, передают корреспонденты РИА Новости. В частности, интенсивный дождь, сопровождающийся грозой и порывистым ветром, наблюдается на юго-западе и востоке столицы. На юге Москвы идет слабый дождь. К центру и западу города непогода только приближается, уже натекли массивные темные тучи.
https://ria.ru/20240612/osadki-1952439877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Мегаливень в Москве
Мегаливень накрывает Москву. Непогода движется с северо-запада: где-то уже гром и вовсю поливает, а где-то только предгрозовое небо с проблесками солнца.
2024-06-12T16:17
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду, передают корреспонденты РИА Новости.
В частности, интенсивный дождь, сопровождающийся грозой и порывистым ветром, наблюдается на юго-западе и востоке столицы. На юге Москвы идет слабый дождь.
К центру и западу города непогода только приближается, уже натекли массивные темные тучи.