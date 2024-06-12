https://ria.ru/20240612/groza-1952385250.html

В Москве началась гроза

В Москве началась гроза - РИА Новости, 12.06.2024

В Москве началась гроза

Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:17

2024-06-12T16:17

2024-06-12T21:37

москва

погода

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сильный ливень с грозой накрыл Москву днем в среду, передают корреспонденты РИА Новости. В частности, интенсивный дождь, сопровождающийся грозой и порывистым ветром, наблюдается на юго-западе и востоке столицы. На юге Москвы идет слабый дождь. К центру и западу города непогода только приближается, уже натекли массивные темные тучи.

https://ria.ru/20240612/osadki-1952439877.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мегаливень в Москве Мегаливень накрывает Москву. Непогода движется с северо-запада: где-то уже гром и вовсю поливает, а где-то только предгрозовое небо с проблесками солнца. 2024-06-12T16:17 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, погода