https://ria.ru/20240612/groza-1952346028.html

В Москве в четверг ожидаются гроза и сильный ветер

В Москве в четверг ожидаются гроза и сильный ветер - РИА Новости, 12.06.2024

В Москве в четверг ожидаются гроза и сильный ветер

Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:22

2024-06-12T12:22

2024-06-12T12:22

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

экология в россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "В городе Москве в период 13.06.2024 ожидается сильный дождь, выпадение осадков до 70 миллиметров, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20240531/pogoda-1949725876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии