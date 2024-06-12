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В Москве в четверг ожидаются гроза и сильный ветер
В Москве в четверг ожидаются гроза и сильный ветер - РИА Новости, 12.06.2024
В Москве в четверг ожидаются гроза и сильный ветер
Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:22
2024-06-12T12:22
2024-06-12T12:22
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экология в россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. "В городе Москве в период 13.06.2024 ожидается сильный дождь, выпадение осадков до 70 миллиметров, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Экология в России
В Москве в четверг ожидаются гроза и сильный ветер
МЧС предупредило о ливне с порывами до 17 метров в секунду в Москве в четверг
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В городе Москве в период 13.06.2024 ожидается сильный дождь, выпадение осадков до 70 миллиметров, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.