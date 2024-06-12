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В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты

В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты - РИА Новости, 12.06.2024

В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты

Спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих на акции протеста в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:49

2024-06-12T18:49

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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих на акции протеста в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Их применению предшествовала стычка толпы и силовиков, которые пытались оттеснить манифестантов от здания парламента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стычки между протестующими и полицией в Ереване В Ереване вновь начались стычки между протестующими и полицией. Как передает корреспондент РИА Новости, со стороны митингующих есть пострадавшие. 2024-06-12T18:49 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ереван, армения, видео