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В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты - РИА Новости, 12.06.2024
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18:49 12.06.2024 (обновлено: 20:13 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/granaty-1952417641.html
В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты
В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты - РИА Новости, 12.06.2024
В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты
Спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих на акции протеста в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:49
2024-06-12T20:13
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих на акции протеста в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Их применению предшествовала стычка толпы и силовиков, которые пытались оттеснить манифестантов от здания парламента.
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353
60
353
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Стычки между протестующими и полицией в Ереване
В Ереване вновь начались стычки между протестующими и полицией. Как передает корреспондент РИА Новости, со стороны митингующих есть пострадавшие.
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РИА Новости
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353
60
353
60
в мире, ереван, армения, видео
В мире, Ереван, Армения
В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих на акции протеста в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
2024-06-12T18:49
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В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты

В Ереване спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих на акции протеста в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Их применению предшествовала стычка толпы и силовиков, которые пытались оттеснить манифестантов от здания парламента.
 
В миреЕреванАрмения
 
 
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