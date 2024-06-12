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В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты
В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты - РИА Новости, 12.06.2024
В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты
Спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих на акции протеста в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:49
2024-06-12T18:49
2024-06-12T20:13
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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих на акции протеста в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Их применению предшествовала стычка толпы и силовиков, которые пытались оттеснить манифестантов от здания парламента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Стычки между протестующими и полицией в Ереване
В Ереване вновь начались стычки между протестующими и полицией. Как передает корреспондент РИА Новости, со стороны митингующих есть пострадавшие.
2024-06-12T18:49
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, видео
В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих на акции протеста в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
2024-06-12T18:49
true
PT0M12S
В Ереване против протестующих применили светошумовые гранаты
В Ереване спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Спецназ применил светошумовые гранаты против протестующих на акции протеста в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Их применению предшествовала стычка толпы и силовиков, которые пытались оттеснить манифестантов от здания парламента.