Вице-премьер Крымского правительства заявил о тенденции разделения Германии
Постпред Крыма Мурадов заявил о тенденции разделения Германии на два лагеря
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Выборы в Европарламент обозначили тенденцию разделения Германии на два противоборствующих политических лагеря, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Выборы в Европарламент обозначили тенденцию разделения Германии на два противоборствующих политических лагеря. Даже на карте видно, что Германия по итогам евровыборов вновь приобрела очертания двух немецких государств - ГДР и ФРГ. Там конечно пока еще нет пограничных столбов, но немецкий народ уже начал размежевание", - сказал Мурадов РИА Новости.
В частности, по его словам, в Восточной Германии убедительную победу одержала партия "Альтернатива для Германии", а также высокие позиции получила партия Сары Вагенкнехт.
«
"Обе партии – это партии мира. Они выступают против эскалации конфликта Запада с Россией", - подчеркнул Мурадов и добавил, что в Западной Германии все еще сильны позиции тех политсил, кто хочет, чтобы "натовские ракеты падали на жителей России".
В связи с этим, по его словам, становится весьма актуальным предложение, ранее сделанное немецкой общиной Крыма, о денонсации Москвой договора "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанного в 1990 году, что вернуло бы Германию в прежнее состояние двух разделенных государств.
"Это был бы достойный ответ на отказ Берлина уже второе десятилетие признавать российский статус Крыма", - сказал Мурадов.