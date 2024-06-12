https://ria.ru/20240612/germaniya-1952326757.html

Вице-премьер Крымского правительства заявил о тенденции разделения Германии

Вице-премьер Крымского правительства заявил о тенденции разделения Германии - РИА Новости, 12.06.2024

Вице-премьер Крымского правительства заявил о тенденции разделения Германии

Выборы в Европарламент обозначили тенденцию разделения Германии на два противоборствующих политических лагеря, заявил РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T09:25

2024-06-12T09:25

2024-06-12T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Выборы в Европарламент обозначили тенденцию разделения Германии на два противоборствующих политических лагеря, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "Выборы в Европарламент обозначили тенденцию разделения Германии на два противоборствующих политических лагеря. Даже на карте видно, что Германия по итогам евровыборов вновь приобрела очертания двух немецких государств - ГДР и ФРГ. Там конечно пока еще нет пограничных столбов, но немецкий народ уже начал размежевание", - сказал Мурадов РИА Новости. В частности, по его словам, в Восточной Германии убедительную победу одержала партия "Альтернатива для Германии", а также высокие позиции получила партия Сары Вагенкнехт. "Обе партии – это партии мира. Они выступают против эскалации конфликта Запада с Россией", - подчеркнул Мурадов и добавил, что в Западной Германии все еще сильны позиции тех политсил, кто хочет, чтобы "натовские ракеты падали на жителей России". В связи с этим, по его словам, становится весьма актуальным предложение, ранее сделанное немецкой общиной Крыма, о денонсации Москвой договора "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанного в 1990 году, что вернуло бы Германию в прежнее состояние двух разделенных государств. "Это был бы достойный ответ на отказ Берлина уже второе десятилетие признавать российский статус Крыма", - сказал Мурадов.

https://ria.ru/20240610/germaniya-1951878766.html

https://ria.ru/20240610/sholts-1952073424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, германия, берлин (город), георгий мурадов, сара вагенкнехт