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Вице-премьер Крымского правительства заявил о тенденции разделения Германии - РИА Новости, 12.06.2024
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09:25 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/germaniya-1952326757.html
Вице-премьер Крымского правительства заявил о тенденции разделения Германии
Вице-премьер Крымского правительства заявил о тенденции разделения Германии - РИА Новости, 12.06.2024
Вице-премьер Крымского правительства заявил о тенденции разделения Германии
Выборы в Европарламент обозначили тенденцию разделения Германии на два противоборствующих политических лагеря, заявил РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:25
2024-06-12T09:25
в мире
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сара вагенкнехт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Выборы в Европарламент обозначили тенденцию разделения Германии на два противоборствующих политических лагеря, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "Выборы в Европарламент обозначили тенденцию разделения Германии на два противоборствующих политических лагеря. Даже на карте видно, что Германия по итогам евровыборов вновь приобрела очертания двух немецких государств - ГДР и ФРГ. Там конечно пока еще нет пограничных столбов, но немецкий народ уже начал размежевание", - сказал Мурадов РИА Новости. В частности, по его словам, в Восточной Германии убедительную победу одержала партия "Альтернатива для Германии", а также высокие позиции получила партия Сары Вагенкнехт. "Обе партии – это партии мира. Они выступают против эскалации конфликта Запада с Россией", - подчеркнул Мурадов и добавил, что в Западной Германии все еще сильны позиции тех политсил, кто хочет, чтобы "натовские ракеты падали на жителей России". В связи с этим, по его словам, становится весьма актуальным предложение, ранее сделанное немецкой общиной Крыма, о денонсации Москвой договора "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанного в 1990 году, что вернуло бы Германию в прежнее состояние двух разделенных государств. "Это был бы достойный ответ на отказ Берлина уже второе десятилетие признавать российский статус Крыма", - сказал Мурадов.
https://ria.ru/20240610/germaniya-1951878766.html
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в мире, москва, германия, берлин (город), георгий мурадов, сара вагенкнехт
В мире, Москва, Германия, Берлин (город), Георгий Мурадов, Сара Вагенкнехт
Вице-премьер Крымского правительства заявил о тенденции разделения Германии

Постпред Крыма Мурадов заявил о тенденции разделения Германии на два лагеря

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Выборы в Европарламент обозначили тенденцию разделения Германии на два противоборствующих политических лагеря, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Выборы в Европарламент обозначили тенденцию разделения Германии на два противоборствующих политических лагеря. Даже на карте видно, что Германия по итогам евровыборов вновь приобрела очертания двух немецких государств - ГДР и ФРГ. Там конечно пока еще нет пограничных столбов, но немецкий народ уже начал размежевание", - сказал Мурадов РИА Новости.
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В частности, по его словам, в Восточной Германии убедительную победу одержала партия "Альтернатива для Германии", а также высокие позиции получила партия Сары Вагенкнехт.
«
"Обе партии – это партии мира. Они выступают против эскалации конфликта Запада с Россией", - подчеркнул Мурадов и добавил, что в Западной Германии все еще сильны позиции тех политсил, кто хочет, чтобы "натовские ракеты падали на жителей России".
В связи с этим, по его словам, становится весьма актуальным предложение, ранее сделанное немецкой общиной Крыма, о денонсации Москвой договора "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанного в 1990 году, что вернуло бы Германию в прежнее состояние двух разделенных государств.
"Это был бы достойный ответ на отказ Берлина уже второе десятилетие признавать российский статус Крыма", - сказал Мурадов.
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