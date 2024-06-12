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Дело против генерала Попова могут прекратить, заявил адвокат - РИА Новости, 12.06.2024
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02:10 12.06.2024 (обновлено: 09:40 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/general-1952305447.html
Дело против генерала Попова могут прекратить, заявил адвокат
Дело против генерала Попова могут прекратить, заявил адвокат - РИА Новости, 12.06.2024
Дело против генерала Попова могут прекратить, заявил адвокат
Уголовное преследование против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут прекратить, если он вернется на СВО и отличится там, получив... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T02:10
2024-06-12T09:40
происшествия
россия
запорожская область
иван попов (генерал)
дмитрий аграновский
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Уголовное преследование против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут прекратить, если он вернется на СВО и отличится там, получив госнаграду, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. &quot;В соответствии со статьей 28.2 части 1 УПК, предварительное расследование в отношении такого лица приостанавливается на основании ходатайства командования воинской части. В соответствии со статьей 78.1 части 1 УК дело прекращается в связи с награждением госнаградой либо в связи с окончанием периода мобилизации или боевых действий&quot;, — сказал адвокат.Накануне защитник Попова Сергей Буйновский сообщил РИА Новости, что его подзащитного, арестованного за мошенничество, могут отправить в зону СВО, если соответствующее ходатайство в СК направит командующий Южным военным округом, эта норма в России еще не применялась. Аграновский также отметил, что статья, вменяемая Попову, не препятствует его отправке в зону спецоперации. "Сама по себе отправка на СВО не является основанием для освобождения от уголовной ответственности", — заключил Аграновский. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Экс-командующий 58-й армией Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".
https://ria.ru/20240524/uvolnenie-1948026500.html
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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), дмитрий аграновский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Дмитрий Аграновский, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело против генерала Попова могут прекратить, заявил адвокат

Адвокат: дело против генерала Попова могут прекратить, если он отличится на СВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Уголовное преследование против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут прекратить, если он вернется на СВО и отличится там, получив госнаграду, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
«

"В соответствии со статьей 28.2 части 1 УПК, предварительное расследование в отношении такого лица приостанавливается на основании ходатайства командования воинской части. В соответствии со статьей 78.1 части 1 УК дело прекращается в связи с награждением госнаградой либо в связи с окончанием периода мобилизации или боевых действий", — сказал адвокат.

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Накануне защитник Попова Сергей Буйновский сообщил РИА Новости, что его подзащитного, арестованного за мошенничество, могут отправить в зону СВО, если соответствующее ходатайство в СК направит командующий Южным военным округом, эта норма в России еще не применялась.
Аграновский также отметил, что статья, вменяемая Попову, не препятствует его отправке в зону спецоперации.
«
"Сама по себе отправка на СВО не является основанием для освобождения от уголовной ответственности", — заключил Аграновский.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Экс-командующий 58-й армией Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".
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