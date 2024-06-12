Дело против генерала Попова могут прекратить, заявил адвокат
Адвокат: дело против генерала Попова могут прекратить, если он отличится на СВО
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Уголовное преследование против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут прекратить, если он вернется на СВО и отличится там, получив госнаграду, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
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"В соответствии со статьей 28.2 части 1 УПК, предварительное расследование в отношении такого лица приостанавливается на основании ходатайства командования воинской части. В соответствии со статьей 78.1 части 1 УК дело прекращается в связи с награждением госнаградой либо в связи с окончанием периода мобилизации или боевых действий", — сказал адвокат.
Аграновский также отметил, что статья, вменяемая Попову, не препятствует его отправке в зону спецоперации.
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"Сама по себе отправка на СВО не является основанием для освобождения от уголовной ответственности", — заключил Аграновский.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Экс-командующий 58-й армией Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".
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