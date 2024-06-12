https://ria.ru/20240612/general-1952305447.html

Дело против генерала Попова могут прекратить, заявил адвокат

Дело против генерала Попова могут прекратить, заявил адвокат - РИА Новости, 12.06.2024

Дело против генерала Попова могут прекратить, заявил адвокат

Уголовное преследование против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут прекратить, если он вернется на СВО и отличится там, получив... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T02:10

2024-06-12T02:10

2024-06-12T09:40

происшествия

россия

запорожская область

иван попов (генерал)

дмитрий аграновский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Уголовное преследование против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова могут прекратить, если он вернется на СВО и отличится там, получив госнаграду, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. "В соответствии со статьей 28.2 части 1 УПК, предварительное расследование в отношении такого лица приостанавливается на основании ходатайства командования воинской части. В соответствии со статьей 78.1 части 1 УК дело прекращается в связи с награждением госнаградой либо в связи с окончанием периода мобилизации или боевых действий", — сказал адвокат.Накануне защитник Попова Сергей Буйновский сообщил РИА Новости, что его подзащитного, арестованного за мошенничество, могут отправить в зону СВО, если соответствующее ходатайство в СК направит командующий Южным военным округом, эта норма в России еще не применялась. Аграновский также отметил, что статья, вменяемая Попову, не препятствует его отправке в зону спецоперации. "Сама по себе отправка на СВО не является основанием для освобождения от уголовной ответственности", — заключил Аграновский. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Экс-командующий 58-й армией Попов в суде заявил, что в зоне СВО он занимался не хищениями, как утверждает следствие, а построением обороны, которая стала "переломом всей войны".

https://ria.ru/20240524/uvolnenie-1948026500.html

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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), дмитрий аграновский, следственный комитет россии (ск рф)