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G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов
G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов - РИА Новости, 13.06.2024
G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов
Страны G7 договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных активов России, сообщило агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T21:44
2024-06-12T21:44
2024-06-13T00:31
украина
g7
санкции в отношении россии
россия
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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Страны G7 договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных активов России, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Как утверждается, Киев получит деньги до конца текущего года.По словам источника в офисе президента, теперь эксперты должны разработать схему, которая бы гарантировала законность такой схемы выделения денег, а также ее соответствие регламентам и финансовым возможностям кредиторам.
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, g7, санкции в отношении россии, россия
Украина, G7, Санкции в отношении России, Россия
G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов
AFP: G7 одобрила выделение Киеву $50 миллиардов за счет замороженных активов РФ