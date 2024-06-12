https://ria.ru/20240612/g7-1952442351.html

G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов

G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов - РИА Новости, 13.06.2024

G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов

Страны G7 договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных активов России, сообщило агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-12T21:44

2024-06-12T21:44

2024-06-13T00:31

украина

g7

санкции в отношении россии

россия

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ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Страны G7 договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных активов России, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Как утверждается, Киев получит деньги до конца текущего года.По словам источника в офисе президента, теперь эксперты должны разработать схему, которая бы гарантировала законность такой схемы выделения денег, а также ее соответствие регламентам и финансовым возможностям кредиторам.

https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, g7, санкции в отношении россии, россия