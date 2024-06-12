https://ria.ru/20240612/foto-1952435946.html

Глава фракции Зеленского сфотографировался в ФРГ с противниками мобилизации

Глава фракции Зеленского сфотографировался в ФРГ с противниками мобилизации - РИА Новости, 12.06.2024

Глава фракции Зеленского сфотографировался в ФРГ с противниками мобилизации

Глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сфотографировался в Германии с мужчинами, выступавшими против мобилизации на Украине, сообщило... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T20:54

2024-06-12T20:54

2024-06-12T21:11

в мире

украина

берлин (город)

германия

владимир зеленский

давид арахамия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сфотографировался в Германии с мужчинами, выступавшими против мобилизации на Украине, сообщило издание "Страна". "Лидер фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сфотографировался в Берлине с украинцами, которые держали плакат с надписью "Зеленский отдал приказ похищать мужчин", — говорится в публикации в Telegram-канале.Издание также опубликовало видео произошедшего: Арахамия позирует для фото с двумя мужчинами. Один из участников "фотосессии" держит плакат с надписью на немецком "Зеленский отдал приказ похищать мужчин". Один из протестующих и сам Арахамия говорят на русском. "Страна" также обнародовала оригинальный комментарий автора видео. По его словам, видео снято на митинге активистов, выступающих против ущемления прав украинских мужчин в том числе сотрудниками военкоматов, который проходил в Берлине. С 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. В соответствии с ним все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате, явившись лично либо зарегистрировавшись в "Электронном кабинете призывника". Через электронный кабинет будут также вручать повестки. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Причем норму о сроках демобилизации из закона изъяли.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951891661.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, берлин (город), германия, владимир зеленский, давид арахамия, вооруженные силы украины