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"ФосАгро" продвигает устойчивое сельское хозяйство на платформе В20 - РИА Новости, 12.06.2024
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09:47 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/fosagro-1952329311.html
"ФосАгро" продвигает устойчивое сельское хозяйство на платформе В20
"ФосАгро" продвигает устойчивое сельское хозяйство на платформе В20 - РИА Новости, 12.06.2024
"ФосАгро" продвигает устойчивое сельское хозяйство на платформе В20
"ФосАгро" начала в этом году активную работу в Целевой группе по устойчивым продовольственным системам и сельскому хозяйству "Деловой двадцатки" G20, эксперты... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:47
2024-06-12T09:47
экономика
земля
большая двадцатка
фосагро
фао
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "ФосАгро" начала в этом году активную работу в Целевой группе по устойчивым продовольственным системам и сельскому хозяйству "Деловой двадцатки" G20, эксперты компании участвуют в формировании приоритетных направлений работы группы и рекомендаций для продвижения российской повестки, сообщил заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаил Стеркин. Он выступил в рамках панельной сессии ПМЭФ-2024 "Инклюзивный рост для устойчивого будущего". "В программу Целевой группы включено сохранение здоровья почв, ведь ежегодно в мире деградирует как минимум 100 миллионов гектаров почв, 33% почв на Земле уже деградировали, и более 90% могут подвергнуться деградации к 2050 году. Мы также стали первой за всю историю ФАО ООН российской компанией, выбранной для реализации глобальной инициативы в области защиты почв", - привели в компании слова Стеркина. Он отметил, что еще одна ключевая задача - доступ фермеров в экономически наименее развитых странах к современным агротехнологиям. "Сегодня в портфеле "ФосАгро" 58 марок удобрений, и мы ведем работу по 19 инновационным направлениям, чтобы к 2030 году получить 70 новых продуктов для АПК. Это и биоминеральные удобрения, и удобрения пролонгированного действия, а также мелиоранты – в них нуждается большая часть почв мира. Будущие технологии будут основаны на применении высокоэффективных удобрений с максимальным использованием элементов питания растениями", - добавил Стеркин. "Деловая двадцатка" (В20) – один из ключевых социальных партнеров "Группы двадцати" (G20), представляющий интересы глобального бизнес-сообщества в качестве неформального объединения деловых ассоциаций и компаний стран G20. Основная миссия B20 – содействие обеспечению устойчивого, справедливого экономического роста, способствующего созданию рабочих мест, представление интересов национальных деловых сообществ в диалоге G20.
https://ria.ru/20240215/fosagro-1927663217.html
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экономика, земля, большая двадцатка, фосагро, фао
Экономика, Земля, Большая двадцатка, ФосАгро, ФАО
"ФосАгро" продвигает устойчивое сельское хозяйство на платформе В20

"ФосАгро" начала активную работу в Целевой группе "Деловой двадцатки" G20

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтенд компании "ФосАгро"
Стенд компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Стенд компании "ФосАгро". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "ФосАгро" начала в этом году активную работу в Целевой группе по устойчивым продовольственным системам и сельскому хозяйству "Деловой двадцатки" G20, эксперты компании участвуют в формировании приоритетных направлений работы группы и рекомендаций для продвижения российской повестки, сообщил заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаил Стеркин.
Он выступил в рамках панельной сессии ПМЭФ-2024 "Инклюзивный рост для устойчивого будущего".
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"ФосАгро" присоединилась к Арабской ассоциации производителей удобрений
15 февраля, 19:31
"В программу Целевой группы включено сохранение здоровья почв, ведь ежегодно в мире деградирует как минимум 100 миллионов гектаров почв, 33% почв на Земле уже деградировали, и более 90% могут подвергнуться деградации к 2050 году. Мы также стали первой за всю историю ФАО ООН российской компанией, выбранной для реализации глобальной инициативы в области защиты почв", - привели в компании слова Стеркина.
Он отметил, что еще одна ключевая задача - доступ фермеров в экономически наименее развитых странах к современным агротехнологиям.
"Сегодня в портфеле "ФосАгро" 58 марок удобрений, и мы ведем работу по 19 инновационным направлениям, чтобы к 2030 году получить 70 новых продуктов для АПК. Это и биоминеральные удобрения, и удобрения пролонгированного действия, а также мелиоранты – в них нуждается большая часть почв мира. Будущие технологии будут основаны на применении высокоэффективных удобрений с максимальным использованием элементов питания растениями", - добавил Стеркин.
"Деловая двадцатка" (В20) – один из ключевых социальных партнеров "Группы двадцати" (G20), представляющий интересы глобального бизнес-сообщества в качестве неформального объединения деловых ассоциаций и компаний стран G20. Основная миссия B20 – содействие обеспечению устойчивого, справедливого экономического роста, способствующего созданию рабочих мест, представление интересов национальных деловых сообществ в диалоге G20.
Генеральный директор, член правления, член совета директоров ПАО ФосАгро Михаил Рыбников - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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4 июня, 16:00
 
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