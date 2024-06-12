Рейтинг@Mail.ru
IV Российский туристический форум "Путешествуй!" открылся в Москве - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:20 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/forum-1952413740.html
IV Российский туристический форум "Путешествуй!" открылся в Москве
IV Российский туристический форум "Путешествуй!" открылся в Москве - РИА Новости, 12.06.2024
IV Российский туристический форум "Путешествуй!" открылся в Москве
В среду на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве начал работу IV Российский туристический форум "Путешествуй!", который совместил насыщенную деловую... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:20
2024-06-12T18:20
выставка-форум "россия"
россия
москва
кавказ
дмитрий чернышенко
ано "национальные приоритеты"
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807229424_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e6d5eeaea3ae94780d8d94d0fb1c294c.jpg
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В среду на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве начал работу IV Российский туристический форум "Путешествуй!", который совместил насыщенную деловую программу и туристический фестиваль для всех любителей путешествий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".Организатором выступает фонд "Росконгресс". Форум проходит при официальной поддержке правительства РФ, министерства экономического развития РФ, АНО "Национальные приоритеты", Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.В рамках деловой программы форума заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел пленарное заседание "Международный туризм. Россия и мир"."По решению Владимира Путина национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который обеспечил взлет нашей туристической отрасли, продлен до 2030 года. Это дает очень четкие, понятные перспективы всей индустрии. Поставлены амбициозные задачи по увеличению доли туризма в ВВП до 5%, росту экспорта туруслуг и числу туристических поездок до 140 миллионов. Нам есть чем удивлять туристов и можем предложить самые разнообразные виды отдыха: морские, горнолыжные курорты, исторические города, термальные источники, бальнеология, промышленный и экологический туризм. Сегодня мы поговорим, что еще необходимо сделать для создания привлекательных условий отдыха в нашей стране, в том числе для наших иностранных гостей", – отметил вице-премьер, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ.Решетников в своем выступлении подробно остановился на мерах государственной поддержки туристической отрасли. Среди них — льготные кредиты на создание новых крупных отелей, а также точек крупных инвестиционных проектов — горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений, аквапарков. На развитие туризма работают не только меры нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", но и другие меры господдержки. Например, как отметил Ретешников, четверть всех льготных кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса выдаются на туристические проекты. На развитие туристической инфраструктуры направлена деятельность институтов развития — корпораций Туризм.РФ, Кавказ.РФ. В частности Кавказ.РФ, управляет 60% туристических особых экономических зон в стране, занимается строительством инфраструктуры в сложных горных районах и "выращивает" инвестиционные проекты полного цикла, говорится в сообщении министерства.IV Российский туристический форум "Путешествуй!" проходит на Международной выставке-форуме "Россия" с 12 по 16 июня 2024. В деловой программе, состоящей из 40 сессий, примут участие более 250 спикеров. Ожидается, что за пять дней работы форума площадку посетят более 500 тысяч гостей, в том числе представители более 20 иностранных государств. Выставочная экспозиция будет насчитывать более 500 экспонентов из 89 регионов России.
https://ria.ru/20240607/putin-1951408584.html
https://ria.ru/20240502/issledovanie-1943475959.html
россия
москва
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807229424_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_970a200b41258891b5a4be07ff49fd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, кавказ, дмитрий чернышенко, ано "национальные приоритеты", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Кавказ, Дмитрий Чернышенко, АНО "Национальные приоритеты", Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Владимир Путин

IV Российский туристический форум "Путешествуй!" открылся в Москве

© РИА Новости / Светлана БаеваРоссийский туристический форум "Путешествуй!" на ВДНХ
Российский туристический форум Путешествуй! на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Светлана Баева
Российский туристический форум "Путешествуй!" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В среду на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве начал работу IV Российский туристический форум "Путешествуй!", который совместил насыщенную деловую программу и туристический фестиваль для всех любителей путешествий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Организатором выступает фонд "Росконгресс". Форум проходит при официальной поддержке правительства РФ, министерства экономического развития РФ, АНО "Национальные приоритеты", Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.
Путин: развитие внутреннего туризма – один из приоритетов нашей долгосрочной стратегии - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин пообещал создать комфортные условия для путешествий по России
7 июня, 16:01
В рамках деловой программы форума заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел пленарное заседание "Международный туризм. Россия и мир".
"По решению Владимира Путина национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который обеспечил взлет нашей туристической отрасли, продлен до 2030 года. Это дает очень четкие, понятные перспективы всей индустрии. Поставлены амбициозные задачи по увеличению доли туризма в ВВП до 5%, росту экспорта туруслуг и числу туристических поездок до 140 миллионов. Нам есть чем удивлять туристов и можем предложить самые разнообразные виды отдыха: морские, горнолыжные курорты, исторические города, термальные источники, бальнеология, промышленный и экологический туризм. Сегодня мы поговорим, что еще необходимо сделать для создания привлекательных условий отдыха в нашей стране, в том числе для наших иностранных гостей", – отметил вице-премьер, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ.
Решетников в своем выступлении подробно остановился на мерах государственной поддержки туристической отрасли. Среди них — льготные кредиты на создание новых крупных отелей, а также точек крупных инвестиционных проектов — горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений, аквапарков. На развитие туризма работают не только меры нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", но и другие меры господдержки. Например, как отметил Ретешников, четверть всех льготных кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса выдаются на туристические проекты. На развитие туристической инфраструктуры направлена деятельность институтов развития — корпораций Туризм.РФ, Кавказ.РФ. В частности Кавказ.РФ, управляет 60% туристических особых экономических зон в стране, занимается строительством инфраструктуры в сложных горных районах и "выращивает" инвестиционные проекты полного цикла, говорится в сообщении министерства.
IV Российский туристический форум "Путешествуй!" проходит на Международной выставке-форуме "Россия" с 12 по 16 июня 2024. В деловой программе, состоящей из 40 сессий, примут участие более 250 спикеров. Ожидается, что за пять дней работы форума площадку посетят более 500 тысяч гостей, в том числе представители более 20 иностранных государств. Выставочная экспозиция будет насчитывать более 500 экспонентов из 89 регионов России.
Российский туристический форум Путешествуй! на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
На форуме "Путешествуй!" представят итоги исследования внутреннего туризма
2 мая, 14:03
 
Выставка-форум "Россия"РоссияМоскваКавказДмитрий ЧернышенкоАНО "Национальные приоритеты"Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала