https://ria.ru/20240612/forum-1952413740.html

IV Российский туристический форум "Путешествуй!" открылся в Москве

IV Российский туристический форум "Путешествуй!" открылся в Москве - РИА Новости, 12.06.2024

IV Российский туристический форум "Путешествуй!" открылся в Москве

В среду на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве начал работу IV Российский туристический форум "Путешествуй!", который совместил насыщенную деловую... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:20

2024-06-12T18:20

2024-06-12T18:20

выставка-форум "россия"

россия

москва

кавказ

дмитрий чернышенко

ано "национальные приоритеты"

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В среду на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве начал работу IV Российский туристический форум "Путешествуй!", который совместил насыщенную деловую программу и туристический фестиваль для всех любителей путешествий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".Организатором выступает фонд "Росконгресс". Форум проходит при официальной поддержке правительства РФ, министерства экономического развития РФ, АНО "Национальные приоритеты", Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.В рамках деловой программы форума заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел пленарное заседание "Международный туризм. Россия и мир"."По решению Владимира Путина национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который обеспечил взлет нашей туристической отрасли, продлен до 2030 года. Это дает очень четкие, понятные перспективы всей индустрии. Поставлены амбициозные задачи по увеличению доли туризма в ВВП до 5%, росту экспорта туруслуг и числу туристических поездок до 140 миллионов. Нам есть чем удивлять туристов и можем предложить самые разнообразные виды отдыха: морские, горнолыжные курорты, исторические города, термальные источники, бальнеология, промышленный и экологический туризм. Сегодня мы поговорим, что еще необходимо сделать для создания привлекательных условий отдыха в нашей стране, в том числе для наших иностранных гостей", – отметил вице-премьер, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ.Решетников в своем выступлении подробно остановился на мерах государственной поддержки туристической отрасли. Среди них — льготные кредиты на создание новых крупных отелей, а также точек крупных инвестиционных проектов — горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений, аквапарков. На развитие туризма работают не только меры нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", но и другие меры господдержки. Например, как отметил Ретешников, четверть всех льготных кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса выдаются на туристические проекты. На развитие туристической инфраструктуры направлена деятельность институтов развития — корпораций Туризм.РФ, Кавказ.РФ. В частности Кавказ.РФ, управляет 60% туристических особых экономических зон в стране, занимается строительством инфраструктуры в сложных горных районах и "выращивает" инвестиционные проекты полного цикла, говорится в сообщении министерства.IV Российский туристический форум "Путешествуй!" проходит на Международной выставке-форуме "Россия" с 12 по 16 июня 2024. В деловой программе, состоящей из 40 сессий, примут участие более 250 спикеров. Ожидается, что за пять дней работы форума площадку посетят более 500 тысяч гостей, в том числе представители более 20 иностранных государств. Выставочная экспозиция будет насчитывать более 500 экспонентов из 89 регионов России.

https://ria.ru/20240607/putin-1951408584.html

https://ria.ru/20240502/issledovanie-1943475959.html

россия

москва

кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, кавказ, дмитрий чернышенко, ано "национальные приоритеты", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин