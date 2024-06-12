IV Российский туристический форум "Путешествуй!" открылся в Москве
Российский туристический форум "Путешествуй!" на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В среду на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве начал работу IV Российский туристический форум "Путешествуй!", который совместил насыщенную деловую программу и туристический фестиваль для всех любителей путешествий, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Организатором выступает фонд "Росконгресс". Форум проходит при официальной поддержке правительства РФ, министерства экономического развития РФ, АНО "Национальные приоритеты", Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.
В рамках деловой программы форума заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел пленарное заседание "Международный туризм. Россия и мир".
"По решению Владимира Путина национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который обеспечил взлет нашей туристической отрасли, продлен до 2030 года. Это дает очень четкие, понятные перспективы всей индустрии. Поставлены амбициозные задачи по увеличению доли туризма в ВВП до 5%, росту экспорта туруслуг и числу туристических поездок до 140 миллионов. Нам есть чем удивлять туристов и можем предложить самые разнообразные виды отдыха: морские, горнолыжные курорты, исторические города, термальные источники, бальнеология, промышленный и экологический туризм. Сегодня мы поговорим, что еще необходимо сделать для создания привлекательных условий отдыха в нашей стране, в том числе для наших иностранных гостей", – отметил вице-премьер, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ.
Решетников в своем выступлении подробно остановился на мерах государственной поддержки туристической отрасли. Среди них — льготные кредиты на создание новых крупных отелей, а также точек крупных инвестиционных проектов — горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений, аквапарков. На развитие туризма работают не только меры нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", но и другие меры господдержки. Например, как отметил Ретешников, четверть всех льготных кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса выдаются на туристические проекты. На развитие туристической инфраструктуры направлена деятельность институтов развития — корпораций Туризм.РФ, Кавказ.РФ. В частности Кавказ.РФ, управляет 60% туристических особых экономических зон в стране, занимается строительством инфраструктуры в сложных горных районах и "выращивает" инвестиционные проекты полного цикла, говорится в сообщении министерства.
IV Российский туристический форум "Путешествуй!" проходит на Международной выставке-форуме "Россия" с 12 по 16 июня 2024. В деловой программе, состоящей из 40 сессий, примут участие более 250 спикеров. Ожидается, что за пять дней работы форума площадку посетят более 500 тысяч гостей, в том числе представители более 20 иностранных государств. Выставочная экспозиция будет насчитывать более 500 экспонентов из 89 регионов России.