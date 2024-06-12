https://ria.ru/20240612/forum-1952305961.html

В Крыму предложили созвать антинацистский форум

В Крыму предложили созвать антинацистский форум - РИА Новости, 12.06.2024

В Крыму предложили созвать антинацистский форум

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал смену администрацией США позиции в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T02:29

2024-06-12T02:29

2024-06-12T09:24

сша

россия

георгий мурадов

в мире

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896670816_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_3fc6d8207ef5e729873bd16e841e58ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал смену администрацией США позиции в отношении поставок оружия украинскому националистическому батальону "Азов"* шагом в сторону прямой поддержки и взращивания нацизма, и предложил инициировать проведение всемирного антинацистского форума. Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека. "Этот шаг свидетельствует о повороте в американской политике в сторону прямой поддержки и взращивания нацизма, который быстро набирает силу в западном мире. Недалек тот час, когда нацизм превратится в официальную идеологию американо-европейских агрессоров, развязавших войну с Россией, уже выплеснувшуюся за территорию Украины на российские регионы, включая Крым", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, коллективный Запад в лице США культивирует особый, антирусский нацизм, направленный на полноформатное уничтожение всего русского - российской экономики, истории, культуры, достижений, русских людей и самой государственности. "Характерно, что никаких ограничений по видам предоставляемого нацистам оружия в вашингтонском решении не просматривается. А значит, головорезы "Азова"* могут бить без разбора американскими дальнобойными ракетами по всем российским регионам, в том числе находящимся вне зоны СВО, включая наш Крым", - сказал Мурадов. По его мнению, в нынешних условиях борьба с новой эпидемией "коричневой чумы" становится одой из главных задач не только российского, но и всемирного масштаба. "Неслучайно за последние годы в российском обществе стали рождаться многочисленные антинацистские движения. Они стали появляться и в зарубежных странах. Очевидно, что насущной потребностью становится консолидация этих здоровых сил в единый кулак, способный сокрушить возродившееся зло. Подготовка и проведение в этих целях общероссийского, а затем и всемирного антинацистского форума представляются крайне необходимыми", - сказал постпред и добавил, что "отсечь голову нацистской гидре" может только скорейшая, полная и окончательная победа России на украинском плацдарме "антироссийской войны".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952259625.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

сша

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, георгий мурадов, в мире, республика крым