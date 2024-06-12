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В Крыму предложили созвать антинацистский форум - РИА Новости, 12.06.2024
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02:29 12.06.2024 (обновлено: 09:24 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/forum-1952305961.html
В Крыму предложили созвать антинацистский форум
В Крыму предложили созвать антинацистский форум - РИА Новости, 12.06.2024
В Крыму предложили созвать антинацистский форум
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал смену администрацией США позиции в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T02:29
2024-06-12T09:24
сша
россия
георгий мурадов
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал смену администрацией США позиции в отношении поставок оружия украинскому националистическому батальону "Азов"* шагом в сторону прямой поддержки и взращивания нацизма, и предложил инициировать проведение всемирного антинацистского форума. Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека. "Этот шаг свидетельствует о повороте в американской политике в сторону прямой поддержки и взращивания нацизма, который быстро набирает силу в западном мире. Недалек тот час, когда нацизм превратится в официальную идеологию американо-европейских агрессоров, развязавших войну с Россией, уже выплеснувшуюся за территорию Украины на российские регионы, включая Крым", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, коллективный Запад в лице США культивирует особый, антирусский нацизм, направленный на полноформатное уничтожение всего русского - российской экономики, истории, культуры, достижений, русских людей и самой государственности. "Характерно, что никаких ограничений по видам предоставляемого нацистам оружия в вашингтонском решении не просматривается. А значит, головорезы "Азова"* могут бить без разбора американскими дальнобойными ракетами по всем российским регионам, в том числе находящимся вне зоны СВО, включая наш Крым", - сказал Мурадов. По его мнению, в нынешних условиях борьба с новой эпидемией "коричневой чумы" становится одой из главных задач не только российского, но и всемирного масштаба. "Неслучайно за последние годы в российском обществе стали рождаться многочисленные антинацистские движения. Они стали появляться и в зарубежных странах. Очевидно, что насущной потребностью становится консолидация этих здоровых сил в единый кулак, способный сокрушить возродившееся зло. Подготовка и проведение в этих целях общероссийского, а затем и всемирного антинацистского форума представляются крайне необходимыми", - сказал постпред и добавил, что "отсечь голову нацистской гидре" может только скорейшая, полная и окончательная победа России на украинском плацдарме "антироссийской войны".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952259625.html
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
сша
россия
республика крым
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сша, россия, георгий мурадов, в мире, республика крым
США, Россия, Георгий Мурадов, В мире, Республика Крым
В Крыму предложили созвать антинацистский форум

Постпред Крыма Мурадов призвал инициировать проведение антинацистского форума

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал смену администрацией США позиции в отношении поставок оружия украинскому националистическому батальону "Азов"* шагом в сторону прямой поддержки и взращивания нацизма, и предложил инициировать проведение всемирного антинацистского форума.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел "никаких свидетельств" в тяжких нарушениях боевиками прав человека.
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"Этот шаг свидетельствует о повороте в американской политике в сторону прямой поддержки и взращивания нацизма, который быстро набирает силу в западном мире. Недалек тот час, когда нацизм превратится в официальную идеологию американо-европейских агрессоров, развязавших войну с Россией, уже выплеснувшуюся за территорию Украины на российские регионы, включая Крым", - сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, коллективный Запад в лице США культивирует особый, антирусский нацизм, направленный на полноформатное уничтожение всего русского - российской экономики, истории, культуры, достижений, русских людей и самой государственности.
"Характерно, что никаких ограничений по видам предоставляемого нацистам оружия в вашингтонском решении не просматривается. А значит, головорезы "Азова"* могут бить без разбора американскими дальнобойными ракетами по всем российским регионам, в том числе находящимся вне зоны СВО, включая наш Крым", - сказал Мурадов.
По его мнению, в нынешних условиях борьба с новой эпидемией "коричневой чумы" становится одой из главных задач не только российского, но и всемирного масштаба.
"Неслучайно за последние годы в российском обществе стали рождаться многочисленные антинацистские движения. Они стали появляться и в зарубежных странах. Очевидно, что насущной потребностью становится консолидация этих здоровых сил в единый кулак, способный сокрушить возродившееся зло. Подготовка и проведение в этих целях общероссийского, а затем и всемирного антинацистского форума представляются крайне необходимыми", - сказал постпред и добавил, что "отсечь голову нацистской гидре" может только скорейшая, полная и окончательная победа России на украинском плацдарме "антироссийской войны".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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