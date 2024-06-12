https://ria.ru/20240612/flot-1952356667.html
ВМФ получит в 2024 году несколько атомных подлодок
ВМФ получит в 2024 году несколько атомных подлодок - РИА Новости, 12.06.2024
ВМФ получит в 2024 году несколько атомных подлодок
ВМФ России получит в 2024 году несколько подводных лодок, которые усилят ядерную триаду страны, заявил гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:34
2024-06-12T13:34
2024-06-12T13:34
безопасность
россия
михаил будниченко
владимир путин
севмаш
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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. ВМФ России получит в 2024 году несколько подводных лодок, которые усилят ядерную триаду страны, заявил гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко. "Мы будем продолжать стремиться работать более эффективно, более качественно, более дешево. Этот год не будет исключением. Я хочу вам доложить, что флот получит еще несколько атомных подводных лодок, которые усилят и нашу ядерную составляющую нашей морской триады, и многоцелевых подводных лодок", - сказал Будниченко в ходе церемонии вручении госпремий в Кремле. Ранее Будниченко удостоился золотой медали Героя Труда. Награду вручил президент России Владимир Путин.
https://ria.ru/20231130/podlodki-1912790340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, михаил будниченко, владимир путин, севмаш
Безопасность, Россия, Михаил Будниченко, Владимир Путин, Севмаш
ВМФ получит в 2024 году несколько атомных подлодок
Гендиректор "Севмаша": ВМФ получит несколько атомных подлодок в 2024 году
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. ВМФ России получит в 2024 году несколько подводных лодок, которые усилят ядерную триаду страны, заявил гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко.
"Мы будем продолжать стремиться работать более эффективно, более качественно, более дешево. Этот год не будет исключением. Я хочу вам доложить, что флот получит еще несколько атомных подводных лодок, которые усилят и нашу ядерную составляющую нашей морской триады, и многоцелевых подводных лодок", - сказал Будниченко в ходе церемонии вручении госпремий в Кремле.
Ранее Будниченко удостоился золотой медали Героя Труда. Награду вручил президент России Владимир Путин
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