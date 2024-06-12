https://ria.ru/20240612/flot-1952356667.html

ВМФ получит в 2024 году несколько атомных подлодок

ВМФ получит в 2024 году несколько атомных подлодок - РИА Новости, 12.06.2024

ВМФ получит в 2024 году несколько атомных подлодок

ВМФ России получит в 2024 году несколько подводных лодок, которые усилят ядерную триаду страны, заявил гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:34

2024-06-12T13:34

2024-06-12T13:34

безопасность

россия

михаил будниченко

владимир путин

севмаш

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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. ВМФ России получит в 2024 году несколько подводных лодок, которые усилят ядерную триаду страны, заявил гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко. "Мы будем продолжать стремиться работать более эффективно, более качественно, более дешево. Этот год не будет исключением. Я хочу вам доложить, что флот получит еще несколько атомных подводных лодок, которые усилят и нашу ядерную составляющую нашей морской триады, и многоцелевых подводных лодок", - сказал Будниченко в ходе церемонии вручении госпремий в Кремле. Ранее Будниченко удостоился золотой медали Героя Труда. Награду вручил президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20231130/podlodki-1912790340.html

россия

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Дарья Буймова

безопасность, россия, михаил будниченко, владимир путин, севмаш