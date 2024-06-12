Рейтинг@Mail.ru
На курильском острове Парамушир развернули триколор - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 12.06.2024 (обновлено: 07:24 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/flag-1952317224.html
На курильском острове Парамушир развернули триколор
На курильском острове Парамушир развернули триколор - РИА Новости, 12.06.2024
На курильском острове Парамушир развернули триколор
Участники первой региональной экспедиции на северные Курилы в День России развернули на острове Парамушир государственный флаг страны, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:21
2024-06-12T07:24
россия
парамушир
сахалинская область
общество
день россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952316644_0:68:1024:644_1920x0_80_0_0_48586e79d9278cdc2ecde10649359bc4.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн — РИА Новости. Участники первой региональной экспедиции на северные Курилы в День России развернули на острове Парамушир государственный флаг страны, сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области в Telegram-канале. "Мы развернули флаг России на наших северных территориях, там, где прозвучали последние выстрелы Второй мировой войны. Северные Курилы хранят важную часть истории нашей страны, ее победы. И хочется, чтобы как можно больше людей могли прикоснуться к этой истории благодаря работе нашей экспедиции", — цитирует первого заместителя министра туризма Сахалинской области Наталию Пахолкову пресс-служба правительства региона. По информации пресс-службы, триколор развернула на мысе Савушкина на острове Парамушир первая туристско-краеведческая экспедиция "вКурсе". В акции, которая продемонстрировала, что северные Курилы - неотъемлемая часть России и вместе с ней отмечают этот праздник, также приняли участие представители туриндустрии, культуры, местной администрации, общественности и члены местного "Движения первых".
https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html
россия
парамушир
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952316644_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_57be43dc1bb258acfc52c087a0b842a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, парамушир, сахалинская область, общество, день россии
Россия, Парамушир, Сахалинская область, Общество, День России
На курильском острове Парамушир развернули триколор

Участники региональной экспедиции развернули флаг России на острове Парамушир

© Фото : правительство Сахалинской области/TelegramТриколор на курильском острове Парамушир
Триколор на курильском острове Парамушир - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : правительство Сахалинской области/Telegram
Триколор на курильском острове Парамушир
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн — РИА Новости. Участники первой региональной экспедиции на северные Курилы в День России развернули на острове Парамушир государственный флаг страны, сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области в Telegram-канале.
"Мы развернули флаг России на наших северных территориях, там, где прозвучали последние выстрелы Второй мировой войны. Северные Курилы хранят важную часть истории нашей страны, ее победы. И хочется, чтобы как можно больше людей могли прикоснуться к этой истории благодаря работе нашей экспедиции", — цитирует первого заместителя министра туризма Сахалинской области Наталию Пахолкову пресс-служба правительства региона.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
День России в 2024 году: история и традиции праздника
Вчера, 16:20
По информации пресс-службы, триколор развернула на мысе Савушкина на острове Парамушир первая туристско-краеведческая экспедиция "вКурсе". В акции, которая продемонстрировала, что северные Курилы - неотъемлемая часть России и вместе с ней отмечают этот праздник, также приняли участие представители туриндустрии, культуры, местной администрации, общественности и члены местного "Движения первых".
 
РоссияПарамуширСахалинская областьОбществоДень России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала