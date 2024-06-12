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На курильском острове Парамушир развернули триколор
На курильском острове Парамушир развернули триколор - РИА Новости, 12.06.2024
На курильском острове Парамушир развернули триколор
Участники первой региональной экспедиции на северные Курилы в День России развернули на острове Парамушир государственный флаг страны, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:21
2024-06-12T07:21
2024-06-12T07:24
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн — РИА Новости. Участники первой региональной экспедиции на северные Курилы в День России развернули на острове Парамушир государственный флаг страны, сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области в Telegram-канале. "Мы развернули флаг России на наших северных территориях, там, где прозвучали последние выстрелы Второй мировой войны. Северные Курилы хранят важную часть истории нашей страны, ее победы. И хочется, чтобы как можно больше людей могли прикоснуться к этой истории благодаря работе нашей экспедиции", — цитирует первого заместителя министра туризма Сахалинской области Наталию Пахолкову пресс-служба правительства региона. По информации пресс-службы, триколор развернула на мысе Савушкина на острове Парамушир первая туристско-краеведческая экспедиция "вКурсе". В акции, которая продемонстрировала, что северные Курилы - неотъемлемая часть России и вместе с ней отмечают этот праздник, также приняли участие представители туриндустрии, культуры, местной администрации, общественности и члены местного "Движения первых".
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россия, парамушир, сахалинская область, общество, день россии
Россия, Парамушир, Сахалинская область, Общество, День России
На курильском острове Парамушир развернули триколор
Участники региональной экспедиции развернули флаг России на острове Парамушир
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июн — РИА Новости.
Участники первой региональной экспедиции на северные Курилы в День России развернули на острове Парамушир государственный флаг страны, сообщили журналистам в правительстве Сахалинской области в Telegram-канале
.
"Мы развернули флаг России на наших северных территориях, там, где прозвучали последние выстрелы Второй мировой войны. Северные Курилы хранят важную часть истории нашей страны, ее победы. И хочется, чтобы как можно больше людей могли прикоснуться к этой истории благодаря работе нашей экспедиции", — цитирует первого заместителя министра туризма Сахалинской области Наталию Пахолкову пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, триколор развернула на мысе Савушкина на острове Парамушир первая туристско-краеведческая экспедиция "вКурсе". В акции, которая продемонстрировала, что северные Курилы - неотъемлемая часть России и вместе с ней отмечают этот праздник, также приняли участие представители туриндустрии, культуры, местной администрации, общественности и члены местного "Движения первых".