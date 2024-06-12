https://ria.ru/20240612/festival-1952373437.html
В Пекине стартовал фестиваль "Слово о русском сердце"
В Пекине стартовал фестиваль "Слово о русском сердце" - РИА Новости, 12.06.2024
В Пекине стартовал фестиваль "Слово о русском сердце"
В Пекине в День России стартовал фестиваль "Слово о русском сердце", заявили РИА Новости в Россотрудничестве. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:18
2024-06-12T15:18
2024-06-12T15:18
культура
пекин
россия
китай
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Пекине в День России стартовал фестиваль "Слово о русском сердце", заявили РИА Новости в Россотрудничестве. "Уже сегодня в Российском культурном центре жители Поднебесной смогут посетить концерт Тувинского национального оркестра, а завтра послушать русские народные инструменты от ансамбля "Байкал-квартет" из Иркутской областной филармонии", — отметили в Россотрудничестве. Там подчеркнули, что гостей фестиваля ждет уникальное путешествие по стране через модные показы, мастер-классы, концертные программы, квизы, обряды и иммерсивные спектакли. В Россотрудничестве указали, что 14 июня состоится грандиозный гала-концерт с участием творческих коллективов со всей России. С 12 по 15 июня на нескольких площадках города, среди которых Пекинский выставочный центр, построенный в 1954 году по проекту советских архитекторов, концертные залы Пекинской Ассоциации деятелей литературы и искусства, галереи искусств Цзиньтай, Русский дом в Пекине, участников ждут модные показы, гастро-баттлы, концертные программы, мастер-классы, квизы, обряды и иммерсивные спектакли. По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, фестиваль будет посвящен 75-летию установления дипломатических отношений России и КНР. "Социальные коммуникации и знание культурного кода страны — основа долгосрочных и добрососедских контактов", — отметил он. Организаторы фестиваля — Россотрудничество, Центр креативных индустрий "Новый город", Русский дом в Пекине и Пекинский выставочный центр.
https://ria.ru/20240317/pekin-1933648632.html
https://ria.ru/20231018/gastroli-1903304643.html
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пекин, россия, китай, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Культура, Пекин, Россия, Китай, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Пекине стартовал фестиваль "Слово о русском сердце"
В Пекине в День России стартовал фестиваль "Слово о русском сердце"
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Пекине в День России стартовал фестиваль "Слово о русском сердце", заявили РИА Новости в Россотрудничестве.
"Уже сегодня в Российском культурном центре жители Поднебесной смогут посетить концерт Тувинского национального оркестра, а завтра послушать русские народные инструменты от ансамбля "Байкал-квартет" из Иркутской областной филармонии", — отметили в Россотрудничестве.
Там подчеркнули, что гостей фестиваля ждет уникальное путешествие по стране через модные показы, мастер-классы, концертные программы, квизы, обряды и иммерсивные спектакли.
В Россотрудничестве указали, что 14 июня состоится грандиозный гала-концерт с участием творческих коллективов со всей России.
С 12 по 15 июня на нескольких площадках города, среди которых Пекинский выставочный центр, построенный в 1954 году по проекту советских архитекторов, концертные залы Пекинской Ассоциации деятелей литературы и искусства, галереи искусств Цзиньтай, Русский дом в Пекине, участников ждут модные показы, гастро-баттлы, концертные программы, мастер-классы, квизы, обряды и иммерсивные спектакли.
По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова
, фестиваль будет посвящен 75-летию установления дипломатических отношений России и КНР
. "Социальные коммуникации и знание культурного кода страны — основа долгосрочных и добрососедских контактов", — отметил он.
Организаторы фестиваля — Россотрудничество, Центр креативных индустрий "Новый город", Русский дом в Пекине и Пекинский выставочный центр.