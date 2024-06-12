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Более 2500 белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве - РИА Новости, 13.06.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:02 12.06.2024 (обновлено: 13:12 13.06.2024)
https://ria.ru/20240612/fasady-1952553437.html
Более 2500 белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве
Более 2500 белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве - РИА Новости, 13.06.2024
Более 2500 белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве
Более 2,5 тысячи белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве в рамках программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T10:02
2024-06-13T13:12
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более 2,5 тысячи белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве в рамках программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок 2647 белых, синих и красных фасадов домов. Это цвета российского флага: белый символизирует благородство и откровенность, синий — верность, честность и целомудрие, а красный — мужество, смелость и любовь", - говорится в сообщении. Уточняется, что по всей Москве обновили 2214 домов в белом цвете, 68 домов в синем цвете и 365 в красном цвете.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, правительство г. москвы, комплекс городского хозяйства москвы
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Более 2500 белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве

© Фото : официальный сайт мэра и правительства МосквыБолее 2,5 тыс белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве
Более 2,5 тыс белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : официальный сайт мэра и правительства Москвы
Более 2,5 тыс белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более 2,5 тысячи белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве в рамках программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«
"За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок 2647 белых, синих и красных фасадов домов. Это цвета российского флага: белый символизирует благородство и откровенность, синий — верность, честность и целомудрие, а красный — мужество, смелость и любовь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по всей Москве обновили 2214 домов в белом цвете, 68 домов в синем цвете и 365 в красном цвете.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей СобянинПравительство г. МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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