https://ria.ru/20240612/fasady-1952553437.html
Более 2500 белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве
Более 2500 белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве - РИА Новости, 13.06.2024
Более 2500 белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве
Более 2,5 тысячи белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве в рамках программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-12T10:02
2024-06-12T10:02
2024-06-13T13:12
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более 2,5 тысячи белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве в рамках программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок 2647 белых, синих и красных фасадов домов. Это цвета российского флага: белый символизирует благородство и откровенность, синий — верность, честность и целомудрие, а красный — мужество, смелость и любовь", - говорится в сообщении. Уточняется, что по всей Москве обновили 2214 домов в белом цвете, 68 домов в синем цвете и 365 в красном цвете.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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