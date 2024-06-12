https://ria.ru/20240612/fasady-1952553437.html

Более 2500 белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве

Более 2500 белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве - РИА Новости, 13.06.2024

Более 2500 белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве

Более 2,5 тысячи белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве в рамках программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-12T10:02

2024-06-12T10:02

2024-06-13T13:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

правительство г. москвы

комплекс городского хозяйства москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952552951_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_eaaa81cb96ad2d5fc8aef3fa3d4836ab.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более 2,5 тысячи белых, синих и красных фасадов домов привели в порядок в Москве в рамках программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок 2647 белых, синих и красных фасадов домов. Это цвета российского флага: белый символизирует благородство и откровенность, синий — верность, честность и целомудрие, а красный — мужество, смелость и любовь", - говорится в сообщении. Уточняется, что по всей Москве обновили 2214 домов в белом цвете, 68 домов в синем цвете и 365 в красном цвете.

https://ria.ru/20240522/moskva-1947591977.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, правительство г. москвы, комплекс городского хозяйства москвы