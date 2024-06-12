https://ria.ru/20240612/faradzh-1952406479.html

МВД Британии предложило Фараджу охрану, пишут СМИ

МВД Британии предложило Фараджу охрану, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024

МВД Британии предложило Фараджу охрану, пишут СМИ

Министерство внутренних дел Великобритании предложило лидеру британской правопопулистской партии Reform UK (ранее "Партия Brexit") Найджелу Фараджу... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:39

2024-06-12T17:39

2024-06-12T17:39

в мире

найджел фарадж

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании предложило лидеру британской правопопулистской партии Reform UK (ранее "Партия Brexit") Найджелу Фараджу дополнительную охрану после того, как его облили коктейлем и забросали предметами, сообщает агентство PA. "Лидеру движения "Реформы в Великобритании" Найджелу Фараджу предложили дополнительную частную охрану от министерства внутренних дел после того, как в него бросили молочный коктейль и другие предметы во время предвыборной кампании перед всеобщими выборами", - передает СМИ. Отмечается, что ведомство предлагает всем кандидатам базовые инструкции и брифинги по безопасности и рассматривает запросы на дополнительные, усиленные меры безопасности в каждом конкретном случае. На прошлой неделе девушка облила Фараджа молочным коктейлем в первый день его предвыборной кампании в английском городе Клактон. Ей предъявили обвинения. За день до этого политик заявил о своём намерении баллотироваться на пост депутата в парламенте на всеобщих выборах 4 июля. Второй инцидент произошел во вторник в Барнсли. Политик приветствовал своих сторонников со второго этажа открытого автобуса, когда неизвестный бросил в Фараджа стаканчик и другой предмет. Как сообщают британские СМИ, партия Reform UK может переманить голоса сторонников правящих консерваторов. Ранее старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт заявил РИА Новости, что партия Reform UK является "привлекательной" альтернативой для сторонников консерваторов с более правыми убеждениями. Эксперт назвал это одной из причин хрупкого положения тори перед выборами, которые, по его мнению, могут обернуться для правящей партии ещё более сокрушительным поражением, чем в 1997 году.

https://ria.ru/20240612/britaniya-1952355428.html

https://ria.ru/20240610/britaniya-1951766654.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, найджел фарадж