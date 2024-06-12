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МВД Британии предложило Фараджу охрану, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
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17:39 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/faradzh-1952406479.html
МВД Британии предложило Фараджу охрану, пишут СМИ
МВД Британии предложило Фараджу охрану, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
МВД Британии предложило Фараджу охрану, пишут СМИ
Министерство внутренних дел Великобритании предложило лидеру британской правопопулистской партии Reform UK (ранее "Партия Brexit") Найджелу Фараджу... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:39
2024-06-12T17:39
в мире
найджел фарадж
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании предложило лидеру британской правопопулистской партии Reform UK (ранее "Партия Brexit") Найджелу Фараджу дополнительную охрану после того, как его облили коктейлем и забросали предметами, сообщает агентство PA. "Лидеру движения "Реформы в Великобритании" Найджелу Фараджу предложили дополнительную частную охрану от министерства внутренних дел после того, как в него бросили молочный коктейль и другие предметы во время предвыборной кампании перед всеобщими выборами", - передает СМИ. Отмечается, что ведомство предлагает всем кандидатам базовые инструкции и брифинги по безопасности и рассматривает запросы на дополнительные, усиленные меры безопасности в каждом конкретном случае. На прошлой неделе девушка облила Фараджа молочным коктейлем в первый день его предвыборной кампании в английском городе Клактон. Ей предъявили обвинения. За день до этого политик заявил о своём намерении баллотироваться на пост депутата в парламенте на всеобщих выборах 4 июля. Второй инцидент произошел во вторник в Барнсли. Политик приветствовал своих сторонников со второго этажа открытого автобуса, когда неизвестный бросил в Фараджа стаканчик и другой предмет. Как сообщают британские СМИ, партия Reform UK может переманить голоса сторонников правящих консерваторов. Ранее старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт заявил РИА Новости, что партия Reform UK является "привлекательной" альтернативой для сторонников консерваторов с более правыми убеждениями. Эксперт назвал это одной из причин хрупкого положения тори перед выборами, которые, по его мнению, могут обернуться для правящей партии ещё более сокрушительным поражением, чем в 1997 году.
https://ria.ru/20240612/britaniya-1952355428.html
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в мире, найджел фарадж
В мире, Найджел Фарадж
МВД Британии предложило Фараджу охрану, пишут СМИ

МВД Британии предложило Фараджу охрану после двух агрессивных инцидентов

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛидер партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж
Лидер партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Лидер партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании предложило лидеру британской правопопулистской партии Reform UK (ранее "Партия Brexit") Найджелу Фараджу дополнительную охрану после того, как его облили коктейлем и забросали предметами, сообщает агентство PA.
"Лидеру движения "Реформы в Великобритании" Найджелу Фараджу предложили дополнительную частную охрану от министерства внутренних дел после того, как в него бросили молочный коктейль и другие предметы во время предвыборной кампании перед всеобщими выборами", - передает СМИ.
Лидер партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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Отмечается, что ведомство предлагает всем кандидатам базовые инструкции и брифинги по безопасности и рассматривает запросы на дополнительные, усиленные меры безопасности в каждом конкретном случае.
На прошлой неделе девушка облила Фараджа молочным коктейлем в первый день его предвыборной кампании в английском городе Клактон. Ей предъявили обвинения. За день до этого политик заявил о своём намерении баллотироваться на пост депутата в парламенте на всеобщих выборах 4 июля. Второй инцидент произошел во вторник в Барнсли. Политик приветствовал своих сторонников со второго этажа открытого автобуса, когда неизвестный бросил в Фараджа стаканчик и другой предмет.
Как сообщают британские СМИ, партия Reform UK может переманить голоса сторонников правящих консерваторов.
Ранее старший преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт заявил РИА Новости, что партия Reform UK является "привлекательной" альтернативой для сторонников консерваторов с более правыми убеждениями. Эксперт назвал это одной из причин хрупкого положения тори перед выборами, которые, по его мнению, могут обернуться для правящей партии ещё более сокрушительным поражением, чем в 1997 году.
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