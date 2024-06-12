https://ria.ru/20240612/espch-1952334218.html

ЕСПЧ начал слушания по иску Нидерландов и Украины к России по MH17

ЕСПЧ начал слушания по иску Нидерландов и Украины к России по MH17 - РИА Новости, 12.06.2024

ЕСПЧ начал слушания по иску Нидерландов и Украины к России по MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал слушания по существу по иску Нидерландов и Украины против РФ по крушению рейса MH17 на востоке... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:36

2024-06-12T10:36

2024-06-12T10:36

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европейский суд по правам человека (еспч)

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СТРАСБУРГ (Франция), 12 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал слушания по существу по иску Нидерландов и Украины против РФ по крушению рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, российская делегация в суде не присутствует, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. ЕСПЧ в среду начал рассмотрение иска Нидерландов и Украины против России по существу. Иск касается событий на востоке Украины с 2014 года, в том числе крушения малайзийского Boeing рейса MH17. На слушании присутствует коллегия суда во главе с его председателем Шиофрой О`лири, делегации Нидерландов и Украины, а также представители третьих сторон, в том числе стран-членов ЕСПЧ - Великобритании, Бельгии, Австрии, Германии, Франции, Дании, Финляндии и других. Российская делегация на заседании в Страсбурге не присутствует. В суде сообщили, что государство-ответчик не предоставило информацию о том, кто будет представлять его в суде. ЕСПЧ 26 января 2022 года начал рассмотрение совместной жалобы Нидерландов и Украины в адрес России по делу MH17 в Донбассе в 2014 году, а также по событиям на востоке Украины. Суд в Страсбурге 25 января 2023 года признал частично приемлемым совместный иск Нидерландов и Украины против России. Это означало, что далее суд приступит к рассмотрению этого иска по существу. В то же время суд признал индивидуальные жалобы Украины против РФ, касающиеся вывоза детей с востока Украины в 2014 году, неприемлемыми. Украина ранее подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены. Летом 2023 года ЕСПЧ отклонил жалобу РФ против Украины, в том числе касающуюся крушения рейса MH17 на востоке Украины, объяснив это тем, что Москва якобы не ответила на многочисленные запросы суда. В жалобе, поданной Россией в ЕСПЧ, утверждалось, что Украина несет ответственность за гибель пассажиров рейса MH17, который потерпел крушение 17 июля 2014 года, так как страна не закрыла свое воздушное пространство. В иске также шла речь о нарушениях прав человека на Украине с 2014 года, в том числе убийствах, похищениях, насильственном перемещении, вмешательстве при голосовании, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился после двух с половиной лет процесс по делу о крушении рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова, невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР. В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории. Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности. МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами

https://ria.ru/20240229/mh17-1930284739.html

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923490241.html

https://ria.ru/20240304/isk-1931029808.html

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923453410.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, нидерланды, николай винниченко, сергей лавров, европейский суд по правам человека (еспч)