https://ria.ru/20240612/ekspert-1952427385.html

Эксперт рассказал, как США могут пострадать от антироссийских санкций

Эксперт рассказал, как США могут пострадать от антироссийских санкций - РИА Новости, 12.06.2024

Эксперт рассказал, как США могут пострадать от антироссийских санкций

Новые американские санкции ударят рикошетом по самим США и доллару, вынудив торговых партнеров России искать новые пути взаимодействия с ней, заявил РИА Новости РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:56

2024-06-12T19:56

2024-06-12T19:56

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Новые американские санкции ударят рикошетом по самим США и доллару, вынудив торговых партнеров России искать новые пути взаимодействия с ней, заявил РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Эти новые санкции действительно ударят рикошетом по американской экономике. Как это связано? Это все очень просто: новый санкционный пакет, он еще больше дисбалансирует международную торговлю с Россией, в которой участвует самое большое количество различных игроков, в том числе китайских и американских", - сказал он. Введенные в среду, 12 июня, очередные антироссийские санкции США затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке, заявил американский минфин. "Соответственно, усиление санкционного давления против нашей страны заставляет те страны, которые сотрудничают с Россией, находить новые пути взаимоотношения с ней. Один из этих путей - это отказ от американского доллара, потому что, ну а какой смысл поддерживать американскую валюту, если хоть против тебя за это могут санкции ввести? В этих условиях что происходит? Усиливается юань, да, и может произойти активизация дискуссий на тему создания вообще отдельной валюты в пределах блоков, в которые входит Россия", - продолжил эксперт. Об этом же на прошлой неделе говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты. "Соответственно из-за новых санкций США будут из международной торговли по сути выдавливаться американские компании, которые в ней участвуют. Самые различные, например, логистические операторы, которые занимаются перевозкой грузов. Ну а их место будут занимать другие игроки, которые хоть на санкции и смотрят, но предпочитают с Россией сотрудничать", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240611/kitay-1952160701.html

https://ria.ru/20240612/zakharova-1952410299.html

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россия, сша, азия, владимир путин