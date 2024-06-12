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Эксперт раскрыл, как запрет США на оказание IT-услуг повлияет на iPhone - РИА Новости, 12.06.2024
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19:35 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/ekspert-1952424477.html
Эксперт раскрыл, как запрет США на оказание IT-услуг повлияет на iPhone
Эксперт раскрыл, как запрет США на оказание IT-услуг повлияет на iPhone - РИА Новости, 12.06.2024
Эксперт раскрыл, как запрет США на оказание IT-услуг повлияет на iPhone
Запрет США на оказание IT-услуг касается предприятий в России, работу iPhone он не затронет, в худшем случае перестанет работать iCloud, прокомментировал РИА... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:35
2024-06-12T19:35
экономика
технологии
россия
денис кусков
руслан пермяков
министерство финансов сша
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Запрет США на оказание IT-услуг касается предприятий в России, работу iPhone он не затронет, в худшем случае перестанет работать iCloud, прокомментировал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Ранее в среду минфин США сообщил о новых санкций в отношении России, в частности под запретом окажется предоставление любому лицу в Российской Федерации услуг IT-консультирования и проектирования и услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения для управления предприятием, а также программного обеспечения для проектирования и производства. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года. "Все-таки это не для любого частного лица, но для предприятия. Поэтому я не думаю, что iPhone перестанут работать. В худшем случае перестанет работать iCloud", - сообщил Кусков. По словам эксперта, большинство американских сервисов, которые ушли из России, имеют отечественные аналоги, и их пользователей ситуация никак не затронет, но те компании, которые остаются с зарубежными ресурсами, находятся под "домокловым мечом". Замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков считает, что привычными сервисами граждане РФ смогут пользоваться и дальше. Кроме того, отметил он в беседе с РИА Новости, запрет сократит возможности серого импорта и поддержит российскую программу импортозамещения. Он также подчеркнул, что в пресс-релизе минфина США прямо указано, что этот запрет "не предназначен для нарушения гражданского общества и гражданских телекоммуникаций". "Несмотря на новые запреты, OFAC продолжает поддерживать разрешения на определенные телекоммуникационные и интернет-транзакции, а также гуманитарные операции", - процитировал Пермяков релиз Минфин США. По его словам, исходя из релиза министерства, запрет смягчает последствия для граждан РФ и защищает доступ общественности к информационно-коммуникационным технологиям.
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экономика, технологии, россия, денис кусков, руслан пермяков, министерство финансов сша
Экономика, Технологии, Россия, Денис Кусков, Руслан Пермяков, Министерство финансов США
Эксперт раскрыл, как запрет США на оказание IT-услуг повлияет на iPhone

Эксперт: запрет США на оказание IT-услуг в РФ не затронет работу iPhone

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Запрет США на оказание IT-услуг касается предприятий в России, работу iPhone он не затронет, в худшем случае перестанет работать iCloud, прокомментировал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее в среду минфин США сообщил о новых санкций в отношении России, в частности под запретом окажется предоставление любому лицу в Российской Федерации услуг IT-консультирования и проектирования и услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения для управления предприятием, а также программного обеспечения для проектирования и производства. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.
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"Все-таки это не для любого частного лица, но для предприятия. Поэтому я не думаю, что iPhone перестанут работать. В худшем случае перестанет работать iCloud", - сообщил Кусков.
По словам эксперта, большинство американских сервисов, которые ушли из России, имеют отечественные аналоги, и их пользователей ситуация никак не затронет, но те компании, которые остаются с зарубежными ресурсами, находятся под "домокловым мечом".
Замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков считает, что привычными сервисами граждане РФ смогут пользоваться и дальше. Кроме того, отметил он в беседе с РИА Новости, запрет сократит возможности серого импорта и поддержит российскую программу импортозамещения.
Он также подчеркнул, что в пресс-релизе минфина США прямо указано, что этот запрет "не предназначен для нарушения гражданского общества и гражданских телекоммуникаций".
"Несмотря на новые запреты, OFAC продолжает поддерживать разрешения на определенные телекоммуникационные и интернет-транзакции, а также гуманитарные операции", - процитировал Пермяков релиз Минфин США. По его словам, исходя из релиза министерства, запрет смягчает последствия для граждан РФ и защищает доступ общественности к информационно-коммуникационным технологиям.
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