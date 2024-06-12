https://ria.ru/20240612/ekspert-1952424477.html

Эксперт раскрыл, как запрет США на оказание IT-услуг повлияет на iPhone

Эксперт раскрыл, как запрет США на оказание IT-услуг повлияет на iPhone - РИА Новости, 12.06.2024

Эксперт раскрыл, как запрет США на оказание IT-услуг повлияет на iPhone

Запрет США на оказание IT-услуг касается предприятий в России, работу iPhone он не затронет, в худшем случае перестанет работать iCloud, прокомментировал РИА... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:35

2024-06-12T19:35

2024-06-12T19:35

экономика

технологии

россия

денис кусков

руслан пермяков

министерство финансов сша

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Запрет США на оказание IT-услуг касается предприятий в России, работу iPhone он не затронет, в худшем случае перестанет работать iCloud, прокомментировал РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Ранее в среду минфин США сообщил о новых санкций в отношении России, в частности под запретом окажется предоставление любому лицу в Российской Федерации услуг IT-консультирования и проектирования и услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения для управления предприятием, а также программного обеспечения для проектирования и производства. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года. "Все-таки это не для любого частного лица, но для предприятия. Поэтому я не думаю, что iPhone перестанут работать. В худшем случае перестанет работать iCloud", - сообщил Кусков. По словам эксперта, большинство американских сервисов, которые ушли из России, имеют отечественные аналоги, и их пользователей ситуация никак не затронет, но те компании, которые остаются с зарубежными ресурсами, находятся под "домокловым мечом". Замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков считает, что привычными сервисами граждане РФ смогут пользоваться и дальше. Кроме того, отметил он в беседе с РИА Новости, запрет сократит возможности серого импорта и поддержит российскую программу импортозамещения. Он также подчеркнул, что в пресс-релизе минфина США прямо указано, что этот запрет "не предназначен для нарушения гражданского общества и гражданских телекоммуникаций". "Несмотря на новые запреты, OFAC продолжает поддерживать разрешения на определенные телекоммуникационные и интернет-транзакции, а также гуманитарные операции", - процитировал Пермяков релиз Минфин США. По его словам, исходя из релиза министерства, запрет смягчает последствия для граждан РФ и защищает доступ общественности к информационно-коммуникационным технологиям.

https://ria.ru/20240415/iphone-1940129660.html

https://ria.ru/20240612/dollary-1952419110.html

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экономика, технологии, россия, денис кусков, руслан пермяков, министерство финансов сша