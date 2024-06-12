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Эксперт оценил число трудовых мигрантов в России в ближайшее время - РИА Новости, 12.06.2024
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15:48 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/ekspert-1952380270.html
Эксперт оценил число трудовых мигрантов в России в ближайшее время
Эксперт оценил число трудовых мигрантов в России в ближайшее время - РИА Новости, 12.06.2024
Эксперт оценил число трудовых мигрантов в России в ближайшее время
Число трудовых мигрантов в России на ближайшие два года останется на уровне около 2 миллионов человек, считает член Совета при президенте РФ по межнациональным... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:48
2024-06-12T15:48
россия
узбекистан
владимир волох
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ТАШКЕНТ, 12 июн – РИА Новости. Число трудовых мигрантов в России на ближайшие два года останется на уровне около 2 миллионов человек, считает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох. "Примерно те объемы, которые были в предыдущие годы по количеству приезжающих в нашу страну трудовых мигрантов, они сохранятся и в ближайшее время. Во всяком случае в этом году точно сохраняться. В следующем – тоже, думаю. Это порядка двух миллионов, может быть немножко больше, иностранных работников", - сказал Волох в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвящённого вопросам трудовой миграции. "Российская Федерация будет привлекать иностранных работников для работы в определенных отраслях, на определенных территориях, а в отдельных государствах будет избыток трудовых ресурсов... Поэтому, конечно, трудовая миграция будет присутствовать", - отметил эксперт. По его оценке, значительное количество из этого числа трудовых мигрантов будут граждане Узбекистана. "В основном, это те молодые люди, ну есть и постарше, которые весьма добросовестно выполняют свои трудовые обязанности, соблюдают действующее административное и трудовое законодательство", - добавил Волох. По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана, находятся около 2 миллионов человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 1 миллиона - в РФ.
https://ria.ru/20240604/migranty-1950504307.html
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россия, узбекистан, владимир волох
Россия, Узбекистан, Владимир Волох
Эксперт оценил число трудовых мигрантов в России в ближайшее время

Эксперт: число трудовых мигрантов в России в ближайшее время сохранится

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОчереди мигрантов у отделения УФМС по Москве
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 12 июн – РИА Новости. Число трудовых мигрантов в России на ближайшие два года останется на уровне около 2 миллионов человек, считает член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох.
«
"Примерно те объемы, которые были в предыдущие годы по количеству приезжающих в нашу страну трудовых мигрантов, они сохранятся и в ближайшее время. Во всяком случае в этом году точно сохраняться. В следующем – тоже, думаю. Это порядка двух миллионов, может быть немножко больше, иностранных работников", - сказал Волох в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвящённого вопросам трудовой миграции.
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«
"Российская Федерация будет привлекать иностранных работников для работы в определенных отраслях, на определенных территориях, а в отдельных государствах будет избыток трудовых ресурсов... Поэтому, конечно, трудовая миграция будет присутствовать", - отметил эксперт.
По его оценке, значительное количество из этого числа трудовых мигрантов будут граждане Узбекистана. "В основном, это те молодые люди, ну есть и постарше, которые весьма добросовестно выполняют свои трудовые обязанности, соблюдают действующее административное и трудовое законодательство", - добавил Волох.
По официальным данным узбекской стороны, на заработках за пределами Узбекистана, находятся около 2 миллионов человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 1 миллиона - в РФ.
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