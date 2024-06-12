https://ria.ru/20240612/ege-1952363580.html
Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ
Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ - РИА Новости, 12.06.2024
Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ
Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отмены ЕГЭ и никогда не был сторонником этой системы. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:22
2024-06-12T14:22
2024-06-12T14:23
общество
виктор садовничий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937166054_0:77:3092:1816_1920x0_80_0_0_edf2f2f828fee99d598c1e805bab58cf.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отмены ЕГЭ и никогда не был сторонником этой системы. "Вы знаете, я никогда не был сторонником ЕГЭ, потому что часто бывает, что когда человека мы не видим, то происходят ошибки в выборе профессий, в оценке знаний. Лучше, чем контакт, беседа, прямой экзамен ничего нет", - сказал он. Садовничий отметил, что ЕГЭ имеет как минусы, так и плюсы, однако система выпускных экзаменов, которые сдавали во времена его учебы, была также эффективна. "Я не агитирую ни против, ни за ЕГЭ. Но я не сторонник ЕГЭ", - добавил он.
https://ria.ru/20240606/ege-1950844897.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937166054_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_72cf2554bd3b93217808cfcdeee1dfc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, виктор садовничий
Общество, Виктор Садовничий
Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ
Ректор МГУ Садовничий заявил, что никогда не был сторонником отмены ЕГЭ
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отмены ЕГЭ и никогда не был сторонником этой системы.
«
"Вы знаете, я никогда не был сторонником ЕГЭ, потому что часто бывает, что когда человека мы не видим, то происходят ошибки в выборе профессий, в оценке знаний. Лучше, чем контакт, беседа, прямой экзамен ничего нет", - сказал он.
Садовничий отметил, что ЕГЭ имеет как минусы, так и плюсы, однако система выпускных экзаменов, которые сдавали во времена его учебы, была также эффективна.
"Я не агитирую ни против, ни за ЕГЭ. Но я не сторонник ЕГЭ", - добавил он.