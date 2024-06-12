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Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ - РИА Новости, 12.06.2024
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14:22 12.06.2024 (обновлено: 14:23 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/ege-1952363580.html
Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ
Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ - РИА Новости, 12.06.2024
Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ
Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отмены ЕГЭ и никогда не был сторонником этой системы. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:22
2024-06-12T14:23
общество
виктор садовничий
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отмены ЕГЭ и никогда не был сторонником этой системы. "Вы знаете, я никогда не был сторонником ЕГЭ, потому что часто бывает, что когда человека мы не видим, то происходят ошибки в выборе профессий, в оценке знаний. Лучше, чем контакт, беседа, прямой экзамен ничего нет", - сказал он. Садовничий отметил, что ЕГЭ имеет как минусы, так и плюсы, однако система выпускных экзаменов, которые сдавали во времена его учебы, была также эффективна. "Я не агитирую ни против, ни за ЕГЭ. Но я не сторонник ЕГЭ", - добавил он.
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общество, виктор садовничий
Общество, Виктор Садовничий
Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ

Ректор МГУ Садовничий заявил, что никогда не был сторонником отмены ЕГЭ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
Президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отмены ЕГЭ и никогда не был сторонником этой системы.
«
"Вы знаете, я никогда не был сторонником ЕГЭ, потому что часто бывает, что когда человека мы не видим, то происходят ошибки в выборе профессий, в оценке знаний. Лучше, чем контакт, беседа, прямой экзамен ничего нет", - сказал он.
Садовничий отметил, что ЕГЭ имеет как минусы, так и плюсы, однако система выпускных экзаменов, которые сдавали во времена его учебы, была также эффективна.
"Я не агитирую ни против, ни за ЕГЭ. Но я не сторонник ЕГЭ", - добавил он.
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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6 июня, 00:03
 
ОбществоВиктор Садовничий
 
 
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