https://ria.ru/20240612/ege-1952363580.html

Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ

Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ - РИА Новости, 12.06.2024

Садовничий поддержал идею отмены ЕГЭ

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отмены ЕГЭ и никогда не был сторонником этой системы. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:22

2024-06-12T14:22

2024-06-12T14:23

общество

виктор садовничий

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил РИА Новости, что поддерживает идею отмены ЕГЭ и никогда не был сторонником этой системы. "Вы знаете, я никогда не был сторонником ЕГЭ, потому что часто бывает, что когда человека мы не видим, то происходят ошибки в выборе профессий, в оценке знаний. Лучше, чем контакт, беседа, прямой экзамен ничего нет", - сказал он. Садовничий отметил, что ЕГЭ имеет как минусы, так и плюсы, однако система выпускных экзаменов, которые сдавали во времена его учебы, была также эффективна. "Я не агитирую ни против, ни за ЕГЭ. Но я не сторонник ЕГЭ", - добавил он.

https://ria.ru/20240606/ege-1950844897.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, виктор садовничий