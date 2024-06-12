https://ria.ru/20240612/dzhamala-1952325725.html

В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы

В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы - РИА Новости, 12.06.2024

В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы

В Крыму национализировали активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, известной как певица Джамала, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T09:16

2024-06-12T09:16

2024-06-12T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Крыму национализировали активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, известной как певица Джамала, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников", — сказал он. По его словам, Джамалуобъявили в розыск за распространение фейков о российской армии, кроме того, в отношении певицы, также возбудили уголовное дело. Константинов подчеркнул, что ее активы попали в последнее решение, которым в список национализированного имущества лиц, занявших враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

https://ria.ru/20240612/krym-1952325314.html

https://ria.ru/20240612/krym-1952308139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, россия, украина, алушта, джамала (сусана джамаладинова), владимир константинов, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины