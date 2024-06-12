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В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы - РИА Новости, 12.06.2024
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09:16 12.06.2024 (обновлено: 12:14 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/dzhamala-1952325725.html
В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы
В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы - РИА Новости, 12.06.2024
В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы
В Крыму национализировали активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, известной как певица Джамала, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:16
2024-06-12T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Крыму национализировали активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, известной как певица Джамала, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников", — сказал он. По его словам, Джамалуобъявили в розыск за распространение фейков о российской армии, кроме того, в отношении певицы, также возбудили уголовное дело. Константинов подчеркнул, что ее активы попали в последнее решение, которым в список национализированного имущества лиц, занявших враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20240612/krym-1952325314.html
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в мире, россия, украина, алушта, джамала (сусана джамаладинова), владимир константинов, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Алушта, Джамала (Сусана Джамаладинова), Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины
В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы

В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинская певица Джамала во время пресс-конференции в Киеве
Украинская певица Джамала во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинская певица Джамала во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Крыму национализировали активы победительницы "Евровидения" от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, известной как певица Джамала, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников", — сказал он.
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины
09:10
По его словам, Джамалуобъявили в розыск за распространение фейков о российской армии, кроме того, в отношении певицы, также возбудили уголовное дело.
Константинов подчеркнул, что ее активы попали в последнее решение, которым в список национализированного имущества лиц, занявших враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества некоторых украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, также попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Ялта - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
03:12
 
В миреРоссияУкраинаАлуштаДжамала (Сусана Джамаладинова)Владимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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