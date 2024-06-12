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На участках МЦД-2 и МЦД-4 приостановили движение поездов - РИА Новости, 12.06.2024
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17:58 12.06.2024 (обновлено: 18:00 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/dvizhenie-1952409292.html
На участках МЦД-2 и МЦД-4 приостановили движение поездов
На участках МЦД-2 и МЦД-4 приостановили движение поездов - РИА Новости, 12.06.2024
На участках МЦД-2 и МЦД-4 приостановили движение поездов
Движение поездов на московских МЦД-2 в сторону Подольска и на МЦД-4 в сторону Апрелевки приостановлено из-за непогоды, сообщило МЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:58
2024-06-12T18:00
происшествия
подольск
апрелевка
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Движение поездов на московских МЦД-2 в сторону Подольска и на МЦД-4 в сторону Апрелевки приостановлено из-за непогоды, сообщило МЖД в Telegram-канале. "Из-за мощного грозового фронта сегодня в 16.10 на станции Москва-Товарная-Курская были повреждены элементы контактного провода над путями МЦД-2 и МЦД-4. В результате чего в настоящее время приостановлено движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска, на МЦД-4 — в сторону Апрелевки", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работает бригада энергетиков, принимаются все необходимые меры для возобновления движения.
https://ria.ru/20240612/groza-1952385250.html
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происшествия, подольск, апрелевка
Происшествия, Подольск, Апрелевка
На участках МЦД-2 и МЦД-4 приостановили движение поездов

Движение поездов на московских МЦД-2 и на МЦД-4 приостановили из-за непогоды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНовый поезд "Иволга 4.0" на МЦД-4 в Москве
Новый поезд Иволга 4.0 на МЦД-4 в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Новый поезд "Иволга 4.0" на МЦД-4 в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Движение поездов на московских МЦД-2 в сторону Подольска и на МЦД-4 в сторону Апрелевки приостановлено из-за непогоды, сообщило МЖД в Telegram-канале.
«
"Из-за мощного грозового фронта сегодня в 16.10 на станции Москва-Товарная-Курская были повреждены элементы контактного провода над путями МЦД-2 и МЦД-4. В результате чего в настоящее время приостановлено движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска, на МЦД-4 — в сторону Апрелевки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работает бригада энергетиков, принимаются все необходимые меры для возобновления движения.
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