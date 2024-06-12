https://ria.ru/20240612/dvizhenie-1952409292.html

На участках МЦД-2 и МЦД-4 приостановили движение поездов

На участках МЦД-2 и МЦД-4 приостановили движение поездов - РИА Новости, 12.06.2024

На участках МЦД-2 и МЦД-4 приостановили движение поездов

Движение поездов на московских МЦД-2 в сторону Подольска и на МЦД-4 в сторону Апрелевки приостановлено из-за непогоды, сообщило МЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:58

2024-06-12T17:58

2024-06-12T18:00

происшествия

подольск

апрелевка

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Движение поездов на московских МЦД-2 в сторону Подольска и на МЦД-4 в сторону Апрелевки приостановлено из-за непогоды, сообщило МЖД в Telegram-канале. "Из-за мощного грозового фронта сегодня в 16.10 на станции Москва-Товарная-Курская были повреждены элементы контактного провода над путями МЦД-2 и МЦД-4. В результате чего в настоящее время приостановлено движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска, на МЦД-4 — в сторону Апрелевки", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работает бригада энергетиков, принимаются все необходимые меры для возобновления движения.

https://ria.ru/20240612/groza-1952385250.html

подольск

апрелевка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, подольск, апрелевка