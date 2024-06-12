https://ria.ru/20240612/dtp-1952398994.html

В ГАИ назвали причину ДТП на трассе Пермь-Березники

В ГАИ назвали причину ДТП на трассе Пермь-Березники - РИА Новости, 12.06.2024

В ГАИ назвали причину ДТП на трассе Пермь-Березники

Причиной съезда автобуса с трассы Пермь-Березники перед ДТП с пострадавшими стало плохое самочувствие водителя, сообщили в краевой Госавтоинспекции. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:14

2024-06-12T17:14

2024-06-12T17:16

происшествия

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россия

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ПЕРМЬ, 12 июн - РИА Новости. Причиной съезда автобуса с трассы Пермь-Березники перед ДТП с пострадавшими стало плохое самочувствие водителя, сообщили в краевой Госавтоинспекции. Днем в среду рейсовый автобус с пассажирами, следовавшими из Березников в Пермь, выехал с трассы в кювет и опрокинулся. Краевой минздрав сообщил о 12 пострадавших, в том числе о четверых госпитализированных. По данным региональной полиции, в автоаварии пострадали три человека. После инцидента СК начал проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "На 164-м километре трассы Пермь-Березники водитель почувствовал себя плохо, потерял контроль над управлением автобусом и совершил съезд в левый кювет по ходу движения. Проводится проверка", - рассказал врио начальника Госавтоинспекции отдела МВД по Березниковскому округу Александр Копытов. Видео с комментарием сотрудника ведомства опубликовала пресс-служба краевой ГИБДД. Также в ситуации разбирается прокуратура Пермского края. Ведомство проверяет, предоставлял ли перевозчик водителям положенный по закону отдых, соблюдались ли правила организации пассажирских перевозок. Кроме этого, прокуратурой будут сделаны выводы о содержании и благоустройстве участка дороги, по которой ехал автобус. Сегодня в Перми очень жаркая погода, столбики термометров поднялись до отметки плюс 32 градуса по Цельсию.

https://ria.ru/20240611/dtp-1952249012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф