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В ГАИ назвали причину ДТП на трассе Пермь-Березники - РИА Новости, 12.06.2024
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17:14 12.06.2024 (обновлено: 17:16 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/dtp-1952398994.html
В ГАИ назвали причину ДТП на трассе Пермь-Березники
В ГАИ назвали причину ДТП на трассе Пермь-Березники - РИА Новости, 12.06.2024
В ГАИ назвали причину ДТП на трассе Пермь-Березники
Причиной съезда автобуса с трассы Пермь-Березники перед ДТП с пострадавшими стало плохое самочувствие водителя, сообщили в краевой Госавтоинспекции. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:14
2024-06-12T17:16
происшествия
авто
пермь
россия
пермский край
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ПЕРМЬ, 12 июн - РИА Новости. Причиной съезда автобуса с трассы Пермь-Березники перед ДТП с пострадавшими стало плохое самочувствие водителя, сообщили в краевой Госавтоинспекции. Днем в среду рейсовый автобус с пассажирами, следовавшими из Березников в Пермь, выехал с трассы в кювет и опрокинулся. Краевой минздрав сообщил о 12 пострадавших, в том числе о четверых госпитализированных. По данным региональной полиции, в автоаварии пострадали три человека. После инцидента СК начал проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "На 164-м километре трассы Пермь-Березники водитель почувствовал себя плохо, потерял контроль над управлением автобусом и совершил съезд в левый кювет по ходу движения. Проводится проверка", - рассказал врио начальника Госавтоинспекции отдела МВД по Березниковскому округу Александр Копытов. Видео с комментарием сотрудника ведомства опубликовала пресс-служба краевой ГИБДД. Также в ситуации разбирается прокуратура Пермского края. Ведомство проверяет, предоставлял ли перевозчик водителям положенный по закону отдых, соблюдались ли правила организации пассажирских перевозок. Кроме этого, прокуратурой будут сделаны выводы о содержании и благоустройстве участка дороги, по которой ехал автобус. Сегодня в Перми очень жаркая погода, столбики термометров поднялись до отметки плюс 32 градуса по Цельсию.
https://ria.ru/20240611/dtp-1952249012.html
пермь
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происшествия, авто, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Пермь, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В ГАИ назвали причину ДТП на трассе Пермь-Березники

ГАИ: ДТП на трассе Пермь-Березники произошло из-за плохого самочувствия водителя

© фото очевидцаНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь-Березники
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь-Березники
© фото очевидца
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь-Березники
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 12 июн - РИА Новости. Причиной съезда автобуса с трассы Пермь-Березники перед ДТП с пострадавшими стало плохое самочувствие водителя, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Днем в среду рейсовый автобус с пассажирами, следовавшими из Березников в Пермь, выехал с трассы в кювет и опрокинулся. Краевой минздрав сообщил о 12 пострадавших, в том числе о четверых госпитализированных. По данным региональной полиции, в автоаварии пострадали три человека. После инцидента СК начал проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«
"На 164-м километре трассы Пермь-Березники водитель почувствовал себя плохо, потерял контроль над управлением автобусом и совершил съезд в левый кювет по ходу движения. Проводится проверка", - рассказал врио начальника Госавтоинспекции отдела МВД по Березниковскому округу Александр Копытов.
Видео с комментарием сотрудника ведомства опубликовала пресс-служба краевой ГИБДД.
Также в ситуации разбирается прокуратура Пермского края. Ведомство проверяет, предоставлял ли перевозчик водителям положенный по закону отдых, соблюдались ли правила организации пассажирских перевозок. Кроме этого, прокуратурой будут сделаны выводы о содержании и благоустройстве участка дороги, по которой ехал автобус.
Сегодня в Перми очень жаркая погода, столбики термометров поднялись до отметки плюс 32 градуса по Цельсию.
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ПроисшествияАвтоПермьРоссияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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