В ГАИ назвали причину ДТП на трассе Пермь-Березники
ГАИ: ДТП на трассе Пермь-Березники произошло из-за плохого самочувствия водителя
© фото очевидцаНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь-Березники
© фото очевидца
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь-Березники
ПЕРМЬ, 12 июн - РИА Новости. Причиной съезда автобуса с трассы Пермь-Березники перед ДТП с пострадавшими стало плохое самочувствие водителя, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Днем в среду рейсовый автобус с пассажирами, следовавшими из Березников в Пермь, выехал с трассы в кювет и опрокинулся. Краевой минздрав сообщил о 12 пострадавших, в том числе о четверых госпитализированных. По данным региональной полиции, в автоаварии пострадали три человека. После инцидента СК начал проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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"На 164-м километре трассы Пермь-Березники водитель почувствовал себя плохо, потерял контроль над управлением автобусом и совершил съезд в левый кювет по ходу движения. Проводится проверка", - рассказал врио начальника Госавтоинспекции отдела МВД по Березниковскому округу Александр Копытов.
Видео с комментарием сотрудника ведомства опубликовала пресс-служба краевой ГИБДД.
Также в ситуации разбирается прокуратура Пермского края. Ведомство проверяет, предоставлял ли перевозчик водителям положенный по закону отдых, соблюдались ли правила организации пассажирских перевозок. Кроме этого, прокуратурой будут сделаны выводы о содержании и благоустройстве участка дороги, по которой ехал автобус.
Сегодня в Перми очень жаркая погода, столбики термометров поднялись до отметки плюс 32 градуса по Цельсию.