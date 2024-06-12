https://ria.ru/20240612/draka-1952422755.html
В парламенте Армении подрались депутаты
В парламенте Армении подрались депутаты - РИА Новости, 12.06.2024
В парламенте Армении подрались депутаты
Потасовка произошла в парламенте Армении между представителями правящей и оппозиционными фракциями на фоне акции протеста у здания законодательного органа,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:21
2024-06-12T19:21
2024-06-12T19:43
в мире
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Потасовка произошла в парламенте Армении между представителями правящей и оппозиционными фракциями на фоне акции протеста у здания законодательного органа, передает корреспондент РИА Новости. Стычка между депутатами произошла после выступления премьера страны Никола Пашиняна в ходе правительственного часа в парламенте. Оппозиции не понравились слова Пашиняна о "трусливых дезертирах" во время военных действий. За премьера заступились члены правящей партии "Гражданский договор". Спикер парламента Ален Симонян объявил короткий перерыв, после чего заседание продолжилось.
https://ria.ru/20240612/ranenye-1952422167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения
В мире, Никол Пашинян, Армения
В парламенте Армении подрались депутаты
В парламенте Армении произошла драка между правящей и оппозиционной фракциями
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Потасовка произошла в парламенте Армении между представителями правящей и оппозиционными фракциями на фоне акции протеста у здания законодательного органа, передает корреспондент РИА Новости.
Стычка между депутатами произошла после выступления премьера страны Никола Пашиняна
в ходе правительственного часа в парламенте. Оппозиции не понравились слова Пашиняна о "трусливых дезертирах" во время военных действий.
За премьера заступились члены правящей партии "Гражданский договор".
Спикер парламента Ален Симонян объявил короткий перерыв, после чего заседание продолжилось.