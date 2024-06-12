https://ria.ru/20240612/draka-1952422755.html

В парламенте Армении подрались депутаты

В парламенте Армении подрались депутаты - РИА Новости, 12.06.2024

В парламенте Армении подрались депутаты

Потасовка произошла в парламенте Армении между представителями правящей и оппозиционными фракциями на фоне акции протеста у здания законодательного органа,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:21

2024-06-12T19:21

2024-06-12T19:43

в мире

никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Потасовка произошла в парламенте Армении между представителями правящей и оппозиционными фракциями на фоне акции протеста у здания законодательного органа, передает корреспондент РИА Новости. Стычка между депутатами произошла после выступления премьера страны Никола Пашиняна в ходе правительственного часа в парламенте. Оппозиции не понравились слова Пашиняна о "трусливых дезертирах" во время военных действий. За премьера заступились члены правящей партии "Гражданский договор". Спикер парламента Ален Симонян объявил короткий перерыв, после чего заседание продолжилось.

https://ria.ru/20240612/ranenye-1952422167.html

армения

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, никол пашинян, армения