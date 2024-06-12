Названы главные поставщики зонтов и резиновых сапог в Россию
Армения вошла в тройку главных поставщиков в Россию товаров для защиты от дождя
Люди во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Армения и Италия по итогам 2023 года вошли в тройку главных поставщиков в Россию товаров для защиты от дождя - зонтов и резиновых сапог, а первое место по-прежнему осталось за Китаем, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных статслужб.
Так, в прошлом году Китай седьмой год подряд стал главным экспортером в Россию товаров для защиты от дождя - зонтов и резиновой обуви, поставив этих товаров на 30,5 миллиона долларов. Кроме Поднебесной в тройку вошли Армения и Италия, вытеснившие Киргизию и Узбекистан. Экспорт Армении достиг 2,9 миллиона долларов, а Италии - 1,2 миллиона долларов.
При этом, исходя из последних доступных данных, в число основных поставщиков могла бы попасть и Белоруссия, но она не раскрывала данные за 2022 и 2023 годы. В 2021 году Белоруссия занимала третье место по поставкам в РФ с экспортом в 3,1 миллиона долларов.
Замыкают пятерку основных поставщиков зонтов и сапог россиянам Узбекистан и Литва, в прошлом году экспортировавшие их на 711 тысячу и 698 тысяч долларов соответственно. Следом за ними идут Киргизия (531 тысяча долларов), Эстония (425 тысяч долларов), Польша (253 тысячи долларов), Германия (205 тысяч долларов) и Болгария (159 тысяч долларов).
Больше всего за прошлый год свои поставки товаров от дождя в Россию нарастили Армения - почти в 46 раз, Болгария - в 2 раза и Польша - в 1,9 раза. При этом сильнее всех сократили экспорт Киргизия - на 51%, Германия - на 50% и Узбекистан - на 29%.
Общие объемы импорта Россией товаров от дождя в 2023 году выросли в 7,6 раза, составим в стоимостном выражении 38,2 миллиона долларов.