https://ria.ru/20240612/dozhd-1952316429.html

Названы главные поставщики зонтов и резиновых сапог в Россию

Названы главные поставщики зонтов и резиновых сапог в Россию - РИА Новости, 12.06.2024

Названы главные поставщики зонтов и резиновых сапог в Россию

Армения и Италия по итогам 2023 года вошли в тройку главных поставщиков в Россию товаров для защиты от дождя - зонтов и резиновых сапог, а первое место... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T07:13

2024-06-12T07:13

2024-06-12T07:13

россия

армения

экономика

киргизия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Армения и Италия по итогам 2023 года вошли в тройку главных поставщиков в Россию товаров для защиты от дождя - зонтов и резиновых сапог, а первое место по-прежнему осталось за Китаем, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных статслужб. Так, в прошлом году Китай седьмой год подряд стал главным экспортером в Россию товаров для защиты от дождя - зонтов и резиновой обуви, поставив этих товаров на 30,5 миллиона долларов. Кроме Поднебесной в тройку вошли Армения и Италия, вытеснившие Киргизию и Узбекистан. Экспорт Армении достиг 2,9 миллиона долларов, а Италии - 1,2 миллиона долларов. При этом, исходя из последних доступных данных, в число основных поставщиков могла бы попасть и Белоруссия, но она не раскрывала данные за 2022 и 2023 годы. В 2021 году Белоруссия занимала третье место по поставкам в РФ с экспортом в 3,1 миллиона долларов. Замыкают пятерку основных поставщиков зонтов и сапог россиянам Узбекистан и Литва, в прошлом году экспортировавшие их на 711 тысячу и 698 тысяч долларов соответственно. Следом за ними идут Киргизия (531 тысяча долларов), Эстония (425 тысяч долларов), Польша (253 тысячи долларов), Германия (205 тысяч долларов) и Болгария (159 тысяч долларов). Больше всего за прошлый год свои поставки товаров от дождя в Россию нарастили Армения - почти в 46 раз, Болгария - в 2 раза и Польша - в 1,9 раза. При этом сильнее всех сократили экспорт Киргизия - на 51%, Германия - на 50% и Узбекистан - на 29%. Общие объемы импорта Россией товаров от дождя в 2023 году выросли в 7,6 раза, составим в стоимостном выражении 38,2 миллиона долларов.

https://radiosputnik.ru/20240611/dozhdi-1951955531.html

https://ria.ru/20240609/pogoda-1951792773.html

россия

армения

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, армения, экономика, киргизия