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Названы главные поставщики зонтов и резиновых сапог в Россию - РИА Новости, 12.06.2024
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07:13 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/dozhd-1952316429.html
Названы главные поставщики зонтов и резиновых сапог в Россию
Названы главные поставщики зонтов и резиновых сапог в Россию - РИА Новости, 12.06.2024
Названы главные поставщики зонтов и резиновых сапог в Россию
Армения и Италия по итогам 2023 года вошли в тройку главных поставщиков в Россию товаров для защиты от дождя - зонтов и резиновых сапог, а первое место... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:13
2024-06-12T07:13
россия
армения
экономика
киргизия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Армения и Италия по итогам 2023 года вошли в тройку главных поставщиков в Россию товаров для защиты от дождя - зонтов и резиновых сапог, а первое место по-прежнему осталось за Китаем, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных статслужб. Так, в прошлом году Китай седьмой год подряд стал главным экспортером в Россию товаров для защиты от дождя - зонтов и резиновой обуви, поставив этих товаров на 30,5 миллиона долларов. Кроме Поднебесной в тройку вошли Армения и Италия, вытеснившие Киргизию и Узбекистан. Экспорт Армении достиг 2,9 миллиона долларов, а Италии - 1,2 миллиона долларов. При этом, исходя из последних доступных данных, в число основных поставщиков могла бы попасть и Белоруссия, но она не раскрывала данные за 2022 и 2023 годы. В 2021 году Белоруссия занимала третье место по поставкам в РФ с экспортом в 3,1 миллиона долларов. Замыкают пятерку основных поставщиков зонтов и сапог россиянам Узбекистан и Литва, в прошлом году экспортировавшие их на 711 тысячу и 698 тысяч долларов соответственно. Следом за ними идут Киргизия (531 тысяча долларов), Эстония (425 тысяч долларов), Польша (253 тысячи долларов), Германия (205 тысяч долларов) и Болгария (159 тысяч долларов). Больше всего за прошлый год свои поставки товаров от дождя в Россию нарастили Армения - почти в 46 раз, Болгария - в 2 раза и Польша - в 1,9 раза. При этом сильнее всех сократили экспорт Киргизия - на 51%, Германия - на 50% и Узбекистан - на 29%. Общие объемы импорта Россией товаров от дождя в 2023 году выросли в 7,6 раза, составим в стоимостном выражении 38,2 миллиона долларов.
https://radiosputnik.ru/20240611/dozhdi-1951955531.html
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россия, армения, экономика, киргизия
Россия, Армения, Экономика, Киргизия
Названы главные поставщики зонтов и резиновых сапог в Россию

Армения вошла в тройку главных поставщиков в Россию товаров для защиты от дождя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Армения и Италия по итогам 2023 года вошли в тройку главных поставщиков в Россию товаров для защиты от дождя - зонтов и резиновых сапог, а первое место по-прежнему осталось за Китаем, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных статслужб.
Так, в прошлом году Китай седьмой год подряд стал главным экспортером в Россию товаров для защиты от дождя - зонтов и резиновой обуви, поставив этих товаров на 30,5 миллиона долларов. Кроме Поднебесной в тройку вошли Армения и Италия, вытеснившие Киргизию и Узбекистан. Экспорт Армении достиг 2,9 миллиона долларов, а Италии - 1,2 миллиона долларов.
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При этом, исходя из последних доступных данных, в число основных поставщиков могла бы попасть и Белоруссия, но она не раскрывала данные за 2022 и 2023 годы. В 2021 году Белоруссия занимала третье место по поставкам в РФ с экспортом в 3,1 миллиона долларов.
Замыкают пятерку основных поставщиков зонтов и сапог россиянам Узбекистан и Литва, в прошлом году экспортировавшие их на 711 тысячу и 698 тысяч долларов соответственно. Следом за ними идут Киргизия (531 тысяча долларов), Эстония (425 тысяч долларов), Польша (253 тысячи долларов), Германия (205 тысяч долларов) и Болгария (159 тысяч долларов).
Больше всего за прошлый год свои поставки товаров от дождя в Россию нарастили Армения - почти в 46 раз, Болгария - в 2 раза и Польша - в 1,9 раза. При этом сильнее всех сократили экспорт Киргизия - на 51%, Германия - на 50% и Узбекистан - на 29%.
Общие объемы импорта Россией товаров от дождя в 2023 году выросли в 7,6 раза, составим в стоимостном выражении 38,2 миллиона долларов.
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