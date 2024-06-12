https://ria.ru/20240612/donetsk-1952322840.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 12.06.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Женщина получила ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:36

2024-06-12T08:36

2024-06-12T08:36

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Женщина получила ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале. "В результате вчерашнего вечернего обстрела Петровского района на площади Победы осколочные ранения левого плеча получила женщина 1990 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины