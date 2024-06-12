https://ria.ru/20240612/donetsk-1952322840.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 12.06.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Женщина получила ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:36
2024-06-12T08:36
2024-06-12T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Женщина получила ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале. "В результате вчерашнего вечернего обстрела Петровского района на площади Победы осколочные ранения левого плеча получила женщина 1990 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина