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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/donetsk-1952322840.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 12.06.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Женщина получила ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:36
2024-06-12T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Женщина получила ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале. "В результате вчерашнего вечернего обстрела Петровского района на площади Победы осколочные ранения левого плеча получила женщина 1990 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Мэр Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Женщина получила ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
"В результате вчерашнего вечернего обстрела Петровского района на площади Победы осколочные ранения левого плеча получила женщина 1990 года рождения", - написал Кулемзин.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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