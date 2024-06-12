https://ria.ru/20240612/donbass-1952390918.html

В ДНР открыли памятник "Героям необъявленной войны"

В ДНР открыли памятник "Героям необъявленной войны" - РИА Новости, 12.06.2024

В ДНР открыли памятник "Героям необъявленной войны"

Памятник защитникам Донецкой Народной Республики "Героям необъявленной войны" открыли в День России в Харцызске, недалеко от Братской могилы советских воинов,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:46

2024-06-12T16:46

2024-06-12T16:46

донецкая народная республика

россия

харцызск

денис пушилин

глеб никитин

общество

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Памятник защитникам Донецкой Народной Республики "Героям необъявленной войны" открыли в День России в Харцызске, недалеко от Братской могилы советских воинов, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Символично, что сегодня, в День России, мы открыли памятник защитникам Донецкой Народной Республики. Он называется "Героям необъявленной войны" и установлен в Харцызске по инициативе Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Как отметил глава региона, недалеко от памятника находится Братская могила советских воинов. По его словам, памятники, книги и фильмы о подвигах героев войны нужны, чтобы привить нынешнему поколению уважение к героизму нынешних защитников Отечества. "Благодарю руководство и жителей Нижегородской области за этот вклад в нашу общую память – мы действительно братья: у нас общая боль и общая радость", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20230319/donbass-1858917774.html

https://ria.ru/20240309/pamyatnik-1932062288.html

донецкая народная республика

россия

харцызск

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, харцызск, денис пушилин, глеб никитин, общество