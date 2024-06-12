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В ДНР открыли памятник "Героям необъявленной войны" - РИА Новости, 12.06.2024
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16:46 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/donbass-1952390918.html
В ДНР открыли памятник "Героям необъявленной войны"
В ДНР открыли памятник "Героям необъявленной войны" - РИА Новости, 12.06.2024
В ДНР открыли памятник "Героям необъявленной войны"
Памятник защитникам Донецкой Народной Республики "Героям необъявленной войны" открыли в День России в Харцызске, недалеко от Братской могилы советских воинов,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:46
2024-06-12T16:46
донецкая народная республика
россия
харцызск
денис пушилин
глеб никитин
общество
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Памятник защитникам Донецкой Народной Республики "Героям необъявленной войны" открыли в День России в Харцызске, недалеко от Братской могилы советских воинов, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Символично, что сегодня, в День России, мы открыли памятник защитникам Донецкой Народной Республики. Он называется "Героям необъявленной войны" и установлен в Харцызске по инициативе Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Как отметил глава региона, недалеко от памятника находится Братская могила советских воинов. По его словам, памятники, книги и фильмы о подвигах героев войны нужны, чтобы привить нынешнему поколению уважение к героизму нынешних защитников Отечества. "Благодарю руководство и жителей Нижегородской области за этот вклад в нашу общую память – мы действительно братья: у нас общая боль и общая радость", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20230319/donbass-1858917774.html
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донецкая народная республика, россия, харцызск, денис пушилин, глеб никитин, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Харцызск, Денис Пушилин, Глеб Никитин, Общество
В ДНР открыли памятник "Героям необъявленной войны"

В Харцызске открыли памятник защитникам ДНР "Героям необъявленной войны"

© пресс-служба главы ДНРПамятник защитникам Донецкой Народной Республики "Героям необъявленной войны" в Харцызске. Кадр видео
Памятник защитникам Донецкой Народной Республики Героям необъявленной войны в Харцызске. Кадр видео
© пресс-служба главы ДНР
Памятник защитникам Донецкой Народной Республики "Героям необъявленной войны" в Харцызске. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Памятник защитникам Донецкой Народной Республики "Героям необъявленной войны" открыли в День России в Харцызске, недалеко от Братской могилы советских воинов, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Символично, что сегодня, в День России, мы открыли памятник защитникам Донецкой Народной Республики. Он называется "Героям необъявленной войны" и установлен в Харцызске по инициативе Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
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Как отметил глава региона, недалеко от памятника находится Братская могила советских воинов. По его словам, памятники, книги и фильмы о подвигах героев войны нужны, чтобы привить нынешнему поколению уважение к героизму нынешних защитников Отечества.
"Благодарю руководство и жителей Нижегородской области за этот вклад в нашу общую память – мы действительно братья: у нас общая боль и общая радость", - добавил Пушилин.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияХарцызскДенис ПушилинГлеб НикитинОбщество
 
 
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