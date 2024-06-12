https://ria.ru/20240612/dnepropetrovsk-1952419286.html

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 12.06.2024

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в среду в результате обстрелов Никопольского района поражен инфраструктурный объект... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:03

2024-06-12T19:03

2024-06-12T19:03

специальная военная операция на украине

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украина

днепропетровская область

николай лукашук

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает, что в среду в результате обстрелов Никопольского района поражен инфраструктурный объект области. Согласно сообщению, опубликованном его в Telegram-канале, ряд населенных пунктов Никопольского района подверглись ударам. "Повреждены инфраструктурный объект, хозяйственные сооружения, линии электропередачи", - написал Лукашук. Ранее в среду в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе и в Днепропетровской области. Спустя время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, днепропетровская область, николай лукашук, вооруженные силы рф