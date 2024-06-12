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СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае

СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае - РИА Новости, 12.06.2024

СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае

Следователи возбудили дело по факту ДТП с рейсовым автобусом с 12 пострадавшими на трассе Березники-Пермь, сообщает региональный СК РФ. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:54

2024-06-12T22:54

2024-06-12T22:54

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россия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 12 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту ДТП с рейсовым автобусом с 12 пострадавшими на трассе Березники-Пермь, сообщает региональный СК РФ. "По факту дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Днем в среду рейсовый автобус с пассажирами, следовавшими из Березников в Пермь, выехал с трассы в кювет и опрокинулся. Краевой минздрав сообщил о 12 пострадавших, в том числе о четверых госпитализированных. По информации краевой Госавтоинспекции, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя 1978 года рождения. По данным следственного управления, в ДТП пострадали не менее 12 человек, трое из которых были госпитализированы в лечебное учреждение.

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происшествия, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)